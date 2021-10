Oltra: "El Málaga acaba pidiendo la hora y tirándose al suelo, jugando al otro fútbol"

José Luis Oltra, técnico del Fuenlabrada creía que su equipo debía haber sacado más rédito de su visita a La Rosaleda. "El partido ha tenido fases. La primera parte es para el Málaga, sobre todo al inicio. Ha habido otro rato en que pudimos adelantarnos. Pero no me ha gustado la altura que hemos jugado, llegamos casi siempre tarde en la presión. Pero te van metiendo en tu campo y ahí sólo puedes perder. Defendemos mal. En la segunda hemos sido netamente superior, hemos generado, hemos apretado, hemos jugado en su campo. Las acciones a balón parado no las hemos rematado. No son sólo sensaciones, hemos llegado más, hemos merecido más, los números lo dicen. El partido era para sacar un punto por lo menos. De la segunda parte sí me voy satisfecho, hemos jugado más arriba y al final que el Málaga acaba pidiendo la hora y tirándose al suelo, jugando al otro fútbol, algo que quizá haríamos salvo algunas cosas que no haría jamás. No hay que darle trascendencia, cuando has tenido 90 y tantos para ganar, en uno y medio quizá no lo consigas", decía el técnico del equipo fuenlabreño.

"Si no son muy claras no se corrigen en el VAR, no es el árbitro el que nos ha hecho perder", decía Oltra sobre la protesta de un penalti en la segunda parte en el área del Málaga: "Otra vez protesto por el tiempo de añadido. Hoy ha sido correcto, ha habido interrupciones, se han agotado las ventanas, lo de los balones... Me atrevo a decir que desde donde estoy no me parecía penalti".