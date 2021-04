Oltra: "Hemos ganado por menos de lo que merecimos"

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, habló del partido de su equipo en La Rosaleda. Fue muy superior el cuadro madrileño al Málaga y el técnico lo celebraba porque considera al blanquiazul un contrario muy respetable.

"Somos justos vencedores ante un gran rival en un gran campo porque hemos hecho un partido muy bueno", decía el experimentado técnico: "Hemos ganado en un campo muy complicado, en otros campos también hemos merecido ganar. Hemos ganado por menos de lo que hemos merecido. Sufrimos en Castellón más de la cuent porque no cierras el partido. Jugando así estás más cerca de ganar. Nos cuesta mucho puntuar cuando no jugamos bien. Y cuando jugamos bien no siempre ganamos. Hemos hecho 16 tiros a puerta a todo un Málaga, seis u ocho a portería, con paradones del portero y varios tiros claros".

"Echamos manos de números y el Málaga es el equipo que más porcentaje de pases en campo rival tiene, con más robos en campo rival, están haciendo una gran temporada", proseguía Oltra: "Les hemos quitado el balón y hemos salido de esa presión que hacen. Hemos visto a un gran Alex Mula, a un grandísimo Nteka, que era duda por una molestia y ha jugado a un gran nivel 90 minutos. Este partido lo haces con un equipo de parte baja, en otro campo, y probablemente, no lo ves tan bueno, pero ante este rival... En la prensa local, que la leo siempre, se hablaba de que era una final, un cara o cruz para la fase de ascenso, tenían esa ilusión para ese sueño. Se han visto superados por la propuesta del Fuenlabrada. El trabajo de Sergio y sus futbolistas es muy bueno. Pero nos hemos plantado cuatro veces delante del portero en esos 20 minutos. Con 0-1 no han llegado mucho, pero la sensación era de control. Aunque te puede llegar un balón parado, un rebote, una mano...".