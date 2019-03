El eterno debate sobre Ontiveros

No deja indiferente nunca Javi Ontiveros. Tuvo una titularidad de la que no se había hecho acreedor desde el 25 de noviembre, en Almendralejo. Tras 13 partidos sin jugar o saliendo desde el banquillo, disfrutó de un puesto en el once titular. En la primera parte tuvo varias acciones de mérito, bordeó el gol y le reprochó a Renato que no le sirviera un balón cuando estaba solo ante el meta. Fue el último cambio, relevado por Harper en el minuto 80.

"Tiene unas condiciones espectaculares, nadie lo duda. Ni yo, ni el anterior, ni el del Valladolid, ni el primero... Hay que mantener la regularidad y el equilibrio sempre. Le falta la regularidad. Sus condiciones individuales son espectaculares", decía Muñiz cuando se le cuestiona sobre el marbellí y sobre si hizo méritos para ser titular en el próximo partido: "Depende de la competencia. No juegas por llamarte Ontiveros. Juegas pore ser el mejor. Si eres el mejor entrenando jugarás. No puedes pensar que por haber jugado ya tienes el puesto garantizado y dormirte. Cuando aporta nadie tiene problema con él y juega".

También se le preguntó al entrenador asturiano por la alineación de los hombres de banda: "En banda suelen jugar los de hombres de banda. En situaciones puntuales puede salir alguien distinto. El equipo es un nombre, no muchos nombres. Muchas veces queremos centrarnos en el que no está".