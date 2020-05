Apoño pone en alerta a la cantera malaguista

Antonio Galdeano, Apoño volverá a jugar al fútbol la próxima temporada en el Alhaurín de la Torre. El centrocampista dijo sí a la llamada del presidente del club malagueño Francisco Bernal Flores y jugará en Tercera. “Siempre suelo ir de la mano de mis amigos, si uno me llama en un momento dado porque algo le puede venir bien, siempre voy a intentar ayudarlo. Me dijo que será un proyecto algo más serio que años atrás”, comentó en Cope el mediocentro que también habló del Málaga.

“Esperemos que la condición física me dé cuerda para rato y pueda disfrutar haciendo deporte, que es clave para estar en forma”, explicó y confirmó que se encuentra bien físicamente y que una de sus intenciones es servir de reclamo para jugadores de la categoría: “Tengo muchos amigos, chavales jóvenes que empiezan y rondan por Tercera. Lo mismo es un plus para ellos, son mis conocidos, al final entre todos a ver si tenemos un buen equipo”.

Marbella, Málaga, Zaragoza, Las Palmas, El Palo y el Marbella de nuevo son los equipos en los que jugó Apoño completando todas las categorías del fútbol. Desde su retirada, ayuda al 26 de Febrero, conjunto del que salió y que recientemente ha visto como Antoñín y Luis Muñoz han llegado al primer equipo malaguista: “Antoñín ha dado un paso a Primera, siempre es bonito escalar, es un niño de 19 años con una proyección terrible. El barrio estaba antes pendientes de mí y ahora de Antoñín y Luis Muñoz. Si el Málaga llega a estar en Primera, otro gallo hubiese cantado. Está ahora en una situación que todo el dinero que recoja bienvenido sea y le interesa el traspaso. También al chaval. Luis tiene un nivel excelente, tiene mucha proyección, está afianzándose y haciendo muchos partidos. Antoñín ha durado menos en el Málaga, tiene 19 años y tiene unas condiciones físicas buenísimas, si son capaces de pulirlas tiene un techo alto”.

Apoño habló con mucho cariño del Málaga y llamó la atención de los canteranos a los que considera piezas importantes en la reconstrucción del equipo a corto plazo: “Es complicado, sobre todos los jóvenes que empiezan ahora tienen que estar más preparados que nunca porque ahora pueden tener más oportunidades que nunca. No es plato de buen gusto entrar en un Ere, pero creo que lo hacen por el bien del club y la ciudad, si no toman esas medidas ahora, no sabemos cómo puede acabar todo esto. Esperemos que venga alguien de verdad en el Málaga, que se meta de lleno y le dé una estabilidad que es la que tiene que tener como uno de los equipos grandes en España que es”.