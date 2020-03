"Esto es fútbol", remachaba Sergio Pellicer su primer elocución en sala de prensa tras la derrota de su equipo ante el Zaragoza. El castellonense estaba satisfecho con los suyos, con los que se mostraba "orgulloso" por su trabajo: "Más allá del análisis, si hay alguna manera de no poder sumar o de no conseguir puntos, debe ser de esta manera. Nos vamos con ese sabor agridulce porque lo hicimos todo. Hicimos un gran partido ante un gran rival. Fuimos mejores que ellos. En la segunda parte sabíamos que el que se pusiera por delante en el marcador... Es sabor agridulce por no darle el premio a la afición. Este es el camino, es un largo trayecto pero hay que felicitar a todos por el partido que hicieron, aunque sin recompensa".

"Estaríamos preocupados si no pisáramos área rival. Habíamos preparado el partido sabiendo que son de los tres mejores en ataque posicional y no les dejamos. Le robamos e intentamos atacar en campo contrario. En acciones en desarrollo es mucho más difícil. En cualquier momento podía haber caído el gol de un lado u otro. Si hubiéramos logrado el gol el partido habría tenido otra lectura", ensalzaba Pellicer de los suyos, que vio un encuentro muy disputado en el que sus jugadores estuvieron por encima de los maños: "Contra este rival, cualquier acción que puedan tener era peligro. Sus transiciones nos generaron dudas, pero es normal. Si pretendemos que el Zaragoza no tenga opciones con el potencial que tiene es difícil. Tuvimos muchas ocasiones y estuvimos muy cerca de ponernos por delante en el marcador".

Sobre la actuación arbitral, que generó polémica, Pellicer pidió a los suyos que si aislaran, aunque reconoció que el trencilla "fue más permisivo con ellos y drástico con nosotros en el tema de tarjetas", aunque no puso excusas: "No tuvo trascendencia".

Sobre el gol que mandó los puntos para Aragón, Pellicer no señaló a nadie y alabó la solidez general: "El equipo a pesar de que ellos tuvieron alguna acción, algo que es normal, estuvo sólido. Siempre que hubo acercamiento de ellos, no tuvieron una finalización muy clara", aunque apuntara que "todo es evitable". "Estamos orgullosos de lo que hicimos pero siempre hay cosas que mejorar. Estamos en aprendizaje constante. Somos lo más críticos internamente. Creo que el equipo estuvo de 9 y el resultado fue de suspenso", añadía al respecto, entre aplausos a Buenacasa por sus "muy buenos minutos" y la vuelta de Adrián al terreno de juego tras su partido de sanción.

"El grupo está triste porque quería darle esa alegría a la afición", aseguraba Pellicer sobre lo que se encontró en el vestuario tras los más de 22.000 blanquiazules que acudieron a La Rosaleda para ver al equipo: "Nosotros tenemos esa necesidad. Tenemos que tener los pies en el suelo. Cuesta mucho sumar, cuesta mucho ganar partidos. La categoría, la clasificación, mirad como está...".

Sobre la filosofía que el castellonense quiere que cala entre sus jugadores, volvió a señalar que "siempre pensamos que tenemos que sumar de tres en tres", así como justificó la apuesta de ir al ataque en todo momento: "El partido no lo perdimos por ir a por él. En el último tramo encontramos que ellos podían encontrar segundas jugadas o rechaces, que son rápidos y son de los mejores de la categoría. Pero sumar de tres en tres es muy importante y difícil, por ello tenemos que ir a por ese ideal, de ir a por el partido y los tres puntos. Cada partido va a mantener un contexto, nuestra idea es sumar de tres en tres siempre".

En el palco de La Rosaleda estuvo por primera vez José María Muñoz, administrador judicial al mando del club en estos momentos. Su presencia, para Pellicer, da tranquilidad: "Desde este tiempo que llevamos hay mucha tranquilidad, mucha calma. La pena que nos da es que el ambiente que hubo en el estadio, un ambiente de Primera División, cada uno con sus objetivos. Lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos es centrarnos en lo deportivo. Sacar los resultados y que haya esa calma y estabilidad. Cada uno en su parcela tiene que acometer sus funciones".