Pellicer: "Necesitamos reflexionar en el parón, pero me quedo con los 35 puntos"

Sergio Pellicer atendía a los medios de comunicación tras días con infinidad de emociones. Sin estar entero, daba el de Nules "las gracias a la afición blanquiazul, a la gente que me ha mandado mensaje, los cuales muchos no he podido contestar. Es un orgullo por mi parte y de toda mi familia. Dar muchas gracias". Preludio para analizar un Málaga-Algeciras singular. "Ha pasado de todo. Un partido loco y raro. Juanpe que no ha podido estar, Víctor tenía poca cosa pero no queríamos arriesgar, ya empezabas con problemas. Hemos hecho una primera parte muy completa, sobre todo en transiciones, ante un rival que venia de competir muy bien. Hemos generado muchísimas situaciones. Me ha gustado mucho. Hemos estado ajeno a lo que ha pasado en el túnel. Nos ha faltado energía después, pero el partido estaba controlado. Y todo se vuelve loco con la segunda expulsión. Muy feliz por el trabajo de los chicos. Cambios por el tema de las fichas. Ha sido una montaña rusa". Expulsión de Dioni que vino "por un resbalón, pero me ha dicho que era tarjeta".

"Esta claro que nos va a venir bien este periodo para recuperar gente, reflexionar. Lo de Juanpe es un golpe, lo de Nelson igual. Estos 18 partidos la plantilla no ha estado al completo, con tantas lesiones, sin continuidad y gente importante, con eso estamos compitiendo. Sentimiento colectivo, pero nos tenemos que recuperar. Mantener este nivel de puntos, con estas situaciones, la temporada se va a hacer larga. Necesitamos un paso mas por parte de todo. Me quedo con los 35 puntos, sabiendo que hay muchos partidos donde no estuvimos bien. Lo único es no haber sido constante durante 90 minutos. Le dije a los chicos en el descanso de tener constancia. Para mí es casi un sobresaliente, por cómo nos encontramos la pretemporada: gente joven, de dónde veníamos, la responsabilidad de este escudo, la gente nueva. Ahora hay que reflexionar, tenemos tiempo, para saber qué tenemos que mejorar. Fuera de nuestro estadio nos sentimos más cómodos porque tenemos más espacios", balance que difícilmente se pueda producir, según Pellicer, bajo este contexto.

Pellicer decidió estar en el banquillo pocas horas después de fallecer su padre. "Es duro estar ahí abajo. Pero nuestra profesión no es un trabajo, soy un privilegiado, es una pasión. Si te pones enfermo no coges diez días de baja. Hoy enterraban a mi padre, pero el mayor homenaje era estar aquí. Lo personal es una cosa, lo profesional es otro. Creo que lo mas importante más allá de ganar es que el equipo ha competido bien, ha entrenado bien estos días sin estar. Hoy ha sido un partido donde más justos hemos estado de toda la temporada. Han pasado muchas cosas. Estamos al límite. Vemos el nivel del resto y sabemos que necesitamos un extra". Recalcaba ese mérito de dominar a Algeciras, "junto con el Antequera son los equipos que mas han sorprendido a todos. La primera parte no ha habido un equipo donde le haya generado tantas ocasiones, habla bien del trabajo del equipo. Ha hecho su fútbol, pero nos hemos puesto con 2-0. Han generado superioridad y dinamismo por dentro, tampoco sin sentirnos tan amenazados, pero es un equipo que lucha hasta el final. Firme candidato para estar arriba".

No profundizó sobre la tángana en el vestuario, que acabó con Genaro e Iván fuera. "Ha habido cosas entre cuerpo técnico y jugadores y no lo he visto, pero tampoco el árbitro porque estaba con él. Me ha dicho que estaban los asistentes y veremos qué pone en el acta". Y una alineación indebida que se rozó. "Ha habido un momento donde hemos estado a punto de cambiar a Izan, Einar tenia tarjeta, asumimos el riesgo y viendo cómo estaba el partido. Teníamos que ir a limite y sabiendo que en cualquier acción podía pasar cualquier cosas. Hoy es una montaña rusa".

"Con el tiempo se valorará el trabajo de los chicos. En este caso Izan, que ya había debutado, hay materia en los jugadores, pero es constancia. Tengo claro que a rendimiento inmediato a veces es difícil. Esa es la clave, una cuestión de constancia. Los pasos los estamos dando. Claro que apunta muchas maneras, pero hay que tener calma. Si nos empatan, estaríamos hablando de otra cosa. Lo que veo es que los chicos compiten bien en el rendimiento inmediato, veremos en situaciones adversar, ver cuando haya errores. En el fútbol el respeto al error se pierde. Eso es lo mejor para seguir mejorando. El equipo se ha quitado un peso de encima. Necesitábamos un partido más completo, de no sufrir tanto. Disfrutar después de una primera parte de 3-0, pero acabábamos sufriendo. Bordeamos la alineación indebida, las expulsiones, la tensión, tantas cosas que necesito descansar. A esta afición hay que darle un primera mitad así, pero que sea un partido completo", explicaba.