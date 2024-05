Pellicer, sobre el respaldo del administrador, Kike Pérez y la plantilla

Sergio Pellicer está recibiendo muestras de apoyo dentro y fuera del club ante las numerosas críticas que está recibiendo por el juego y los resultados recientes del Málaga. El entrenador asegura sentir el respaldo de los dirigentes de Martiricos y también de sus jugadores.

El de Nules estuvo hablando en Córdoba al término del partido con José María Muñoz y Kike Pérez, que el jueves estuvieron en La Rosaleda a pie de césped nuevamente. “El otro día estábamos hablando del partido. Y es la verdad. Contesté de esa manera en la rueda de prensa porque no tenía ganas de dar explicaciones. Ayer, lo mismo, no hay nada raro. Cuando pierdes un partido, uno no está para contar conversaciones privadas. Una charla de trabajo y que tenían que hablar también con los jugadores y ya está, nada raro”.

Los futbolistas del Málaga siguen apoyando también a su entrenador. “La fuerza que tenemos los entrenadores son los jugadores. Luego está el fútbol subterráneo. Yo lo percibo, creo que tenemos una relación muy transparente, nos decimos las cosas a la cara, a los ojos, y siempre buscando la mejora. Percibo que están a muerte. Tenemos una exigencia brutal, lo dije en la charla de hoy, hemos llegado aquí y nos queda un mes y medio. Es tan bonito lo que está por llegar… lo veo en el grupo, son la energía que me carga la batería y me pone a mil”, comentó Pellicer.

Entiende la situación el técnico del Málaga: “Los grandes objetivos y los equipos que tienen que ser ganadores deben pasar por obstáculos. Somos muy autocríticos, el primero yo. Pero muy centrados. A la gente le digo que confíen en el grupo, que en su día a día es muy bueno, intenso, exigente. Te da rabia que el día del examen, del partido, la transferencia de rendimiento en público no se efectúe. Es uno de los meses más importantes de los últimos años en el Málaga. Ganar para llegar con un buen ambiente, el ruido no es bueno. A la gente le digo que el equipo está entrenando muy bien. Cuando ganas vienen todos los abrazos, ahora es el momento de mostrar la unión del grupo”.

Sobre si cree que son injustas las críticas, apuntó: “La justicia y la injusticia dependen de la opinión. Creo que estamos haciendo una buena temporada. La exigencia del club es mirar lo más arriba posible. Queda lo más importante. No tenemos que reprocharnos nada, lo damos todo. Centrados en mejorar. Cuando ves que la gente no está contenta con el juego… no puedes ir contra una pared. Tenemos que mejorar. Pero estamos en la pelea. El éxito y el fracaso depende de un guarismo de un partido. Vamos a intentar ganar y luego tratar de convencer y contagia a la gente”.