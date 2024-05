El cambio de hora del Málaga CF-Mérida también trastorna a Pellicer

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, también valoró el cambio horario del partido ante el Mérida. El de Nules está contrariado por la modificación porque la preparación era pensando en una cita que se iba a jugar a las 19:00 horas y ha pasado a las 12:00. Eso afecta al último entrenamiento de los blanquiazules en La Rosaleda.

“La explicación es que el lunes me preguntan por temas de seguridad con dos eventos de gran magnitud en Málaga, yo comento que tanto a las 12:00 como a las 19:00 es el horario. Ustedes ya saben cómo es la preparación nuestra del partido. Ayer entrenamos por la por la tarde y mañana también íbamos a entrenar por la tarde. Nos hemos enterado hoy. Cambiaremos otra vez el plan de trabajo y nos entrenaremos por la mañana. Centrados en el partido, que es lo más importante. Lo que no está en nuestras manos, no puedo entrar”, contó ante los medios de comunicación.

El entrenador del Mérida también ha mostrado cierta indignación por esta medida de última hora. Pellicer empatiza con Rocha: "Entiendo al entrenador del Mérida. Ha preparado la semana igual que nosotros, así que tengo la mayor empatía, pero no podemos hacer nada porque no está en nuestras manos. La gente nos está apoyando siempre, entiendo que haya malestar pero que nosotros sólo jugamos al fútbol, queremos dar nuestra mejor versión. Les necesitamos, los jugadores les necesitan. Y más en este tramo tan decisivo”.

Comunicado del Mérida

El partido de la jornada 35 programado para este domingo 5 de mayo a las 19:00 horas finalmente se disputará a las 12:00 horas en el Estadio La Rosaleda.

Este cambio es debido a la recomendación de la RFEF y de la Subdelegación del Gobierno de Málaga ya que coincidiría con otro evento multitudinario en la ciudad malagueña. Adjuntamos el comunicado de la RFEF.

Por nuestra parte, queremos expresar nuestro malestar con este cambio a 48 horas del partido, algo que afecta a nuestra planificación deportiva en un momento determinante de la temporada en el que nuestro club se está jugando el objetivo de la temporada marcado al inicio de la misma.

Además, mostramos también nuestro descontento ya que este cambio afecta a nuestros aficionados, que ya han adquirido sus entradas e incluso tienen billete de bus para acompañar al equipo y este cambio puede modificar sus planes iniciales.

De la misma manera, recordamos que en el encuentro de la ida entre Mérida y Málaga se cambió el horario por motivos de seguridad y organización en nuestra ciudad y el club malaguista se opuso y se volvió a la hora original del encuentro. En esta ocasión no se ha consultado con nuestra entidad en ningún momento, lo que supone un agravio comparativo, a nuestro modo de ver.

Desde la entidad vamos a trabajar sin descanso hasta el final por conseguir nuestros objetivos marcados al inicio de la temporada. Somos un club humilde, trabajador y honrado que se debe a una incansable afición que apoya a su equipo tanto en las buenas como en las malas y no creemos que sean justas este tipo de modificaciones a tan solo 48 horas de un partido tan importante para nosotros que nos afecta directamente.