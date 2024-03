Pellicer: "Es un chute de moral, pensando que lo mejor está por llegar"

Una sonrisa clara la de Sergio Pellicer en sala de prensa, de ganador y que refleja la dinámica tan positiva que arrastra el Málaga CF en las últimas semanas, dándole más forma aún con una victoria monumental ante la UD Ibiza, que mantiene el sueño por el ascenso directo. "Estoy mirando el próximo partido, esto es así. No tengo planes. No sé ni dónde voy a comer, así que imagínate. Es un ensayo fructífero para lo que puede venir, por la entidad del rival, por ser el mejor visitante de la categoría. Y luego ha sido un partido espectacular, entre dos equipos que van a pelear por todo, un combate de boxeo, en un bonito escenario; con los futbolista y la afición, que ha estado espectacular. No empezamos bien, generando una superioridad numérica en la banda derecha de ellos, situados con Javi y Jokin. Lo hablábamos en el descanso, que teníamos muchos jugadores juntos. Descargamos a Dani, Ferreiro entrando con la pelota, y una acción con transición que nos permite el penalti. Más allá de conseguir el gol, hemos jugado a lo que queríamos, teniendo el balón y dándole calma. Un partido muy completo. Un ensayo para que lo que nos puede venir, fructífero por haber ganado. Dar las gracias a la afición. Y sí, es un chute de moral para todo", decía Pellicer.

"El domingo también nos toca ganar. Tengo memoria, de la semana de Melilla. Son cosas que hay que saber gestionar bien, realmente por eso digo que lo mejor estaba por llegar. Los jugadores están compitiendo mejor de manera individual, cada vez la gente mas enchufada con el equipo, y viendo cosas en el día a día con el equipo, que me están gustando, que no es fútbol. Es un grupo que se lleva muy bien, y celebrar cosas cuando con ganas con amigos es mucho mejor. Son las pequeñas cosas que me están gustando. Hay que tener calma. No está descartado pelear por todo y puede pasar cualquier cosa. Hay que saber gestionar cuando se gana y se pierde. Que en la semana se hable de lo bien que lo ha hecho el equipo, no se saque la patita, con humildad. Hemos hecho un gran partido ante un rival que no teníamos una historia buena (primera vez que el Málaga gana al Ibiza). Mañana entrenaremos a las 12:00 y que puedan disfrutar", recodaba el proceso reciente. "Estamos encontrando más continuidad y mecanismos en varias alturas en ciertos jugadores, y una cosa importante es que el equipo sigue intentándolo. Tenemos mucha confianza, un proceso y una dinámica donde los estados de forma se transmiten en el colectivo. Somos conscientes que hemos hecho muchas cosas bien. Lo mejor queda por llegar y puede ir a más.

Sobre Kevin, pero una panorámica de la plantilla. "Estamos recuperando a todos. Más allá de Kevin, esto es una trituradora y una rueda, picos de forma para uno y otros. Hay que gestionarlo de la mejor manera posible. Saber qué es jugar en el Málaga de titular es muy importante, y se lo ha ganado. Es un contexto bueno para él, por cómo juega el rival, el poder llevar el balón a su lado y provocar el uno contra uno, capaz de eliminar rivales. Me alegro mucho por él, pero por todos. Nos lo ponen muy difícil los chicos. Ahora, que casi la plantilla está al completo, es mejor. Creemos que lo de Manu va a ser poco, ha entrado Juanpe. Han entrado todos y muy contento", reflexionaba. "Todos tienen que estar preparados. Ya veremos si hay cambios en el siguiente. Creemos mucho en el fondo de la plantilla, estados de forma de los jugadores, o anímicos. David Larrubia entra y nos da muchas cosas, que a lo mejor no está teniendo tantos minutos por Ferreiro. Es lo mejor posible. Cuando ganas, todo va muy bien, y siempre hay que estar en alerta, con la preparación individual".

Atmósfera en La Rosaleda que el equipo supo canalizar. "Somos personas. Y es cierto que se está generando un ambiente muy bonito en La Rosaleda, que no en Primera División, entonces eso nos llena de responsabilidad, y que nos ayuda a ganar. Se está transmitiendo esa energía en los jóvenes, mas allá del sistema de juego o fútbol. Muchos niños se sienten identificado con lo que están viendo. No había visto lo del otro día, ese ambiente en el entrenamiento a puertas abiertas, con tantos niños. Los jugadores llevan una mochila de experiencia, con el partido de hoy, y pensando que lo más bonito está por llegar. Hay que saber gestionarlo en gente joven y lo estamos haciendo". Y del arbitraje. "Los buenos equipos tienen que estar por encima del rival y los árbitros. No quiero excusas, somos el Málaga. No hay más".