Pellicer esconde a un Roberto físicamente cargado

El Málaga regresó a los entrenamientos este martes 4 de junio en el campo principal de La Rosaleda, donde sorprendió especialmente no ver a Roberto Fernández. Sergio Pellicer cuida con celo a su máximo goleador, que lleva una temporada realizando un enorme desgaste a todos los niveles. El delantero de Puente Genil no saltó al césped con el resto de sus compañeros por "controlar las cargas físicas", según la información oficial del club de Martiricos.

Desde la entidad se insiste en que no hay ningún problema serio con Roberto, que no estaría lesionado y que es mera precaución para que pueda estar al mejor nivel posible en la trascendental cita ante el Celta Fortuna del próximo sábado, en la que el Málaga se juega la posibilidad de seguir peleando por el ascenso a Segunda División.

El goleador, que firmó el segundo tanto en el partido de ida en Abanca Balaídos, se quedó trabajando en el gimnasio mientras que el grueso del equipo blanquiazul estuvo en el campo principal debido a que el Anexo está en fase de cambio de césped.

Cuenta Sergio Pellicer con casi todos sus hombres, lo que incluye también a Juan Hernández. En la lista de bajas sigue Moussa Diarra y Ramón Enríquez, que prosiguen con sus respectivas recuperaciones. Lo mismo sucede con Haitam Abaida, sin ficha y lesionado de larga duración. Para completar la sesión se mantienen los tres canteranos habituales: Izan Merino, Antoñito Cordero y Aarón Ochoa.

⚽ El Málaga regresa al trabajo de cara al partido ante el Celta Fortuna. La plantilla malaguista se ejercita en La Rosaleda con una principal ausencia.Roberto Fernández no entreno por fatiga muscular. No se quiso arriesgar con el delantero.🌐 @AreaMalaguista pic.twitter.com/9Z8SfCGLu4 — 101 Málaga (@101tvMalaga) June 4, 2024

El futuro valor de Roberto

oren Juarros tenía y tiene una idea muy clara de cómo debe ser la filosofía del Málaga en cuanto a gestión del talento propio y cómo convertirlo en una herramienta de crecimiento. Por eso tiene un plan para Roberto Fernández, el máximo goleador del conjunto blanquiazul, que está reventándola en esta temporada en Primera RFEF. Para el director deportivo del club malacitano, cualquier esfuerzo por retenerle será apropiado porque considera que lo tiene todo para seguir aumentando su rendimiento y su valor, imaginándolo como un jugador con potencial para valer hasta 40 millones de euros.

Cuando se habla de posibles salidas en el Málaga, el nombre que siempre salta es el de Roberto, en último año de contrato y que ha llegado a tener ofertas muy importantes, especialmente la del Elche en el mercado invernal y que se acercaba a los tres millones de euros. "Sí, es una situación de un salto importante cualitativo, estamos pendiente de ello. La voluntad del club es que Roberto siga muchos años en el Málaga. Si sigue creciendo como lo está haciendo con 21 años, si somos capaces de que esté aquí hasta los 25, igual lo podemos vender por 30/40 millones. Ese sería un buen objetivo. Vamos a ver, no va a ser fácil", explicaba Loren Juarros en Málaga Hoy.

No va a escatimar Loren en esfuerzos para que se quede más tiempo en el club. Sabe que es complicado, pero en la entidad ya conocen la postura del director deportivo: "Por retener a Roberto, yo creo que el Málaga tiene que hacer el esfuerzo máximo que pueda hacer. La categoría donde estemos va a determinar mucho eso, pero incluso ni la categoría igual hace que Roberto quiera estar aquí. También parte de la voluntad del jugador. Ahora mismo Roberto está centrado al máximo en la competición. No digo esto porque haya nada, es porque es así. Ya las hubo el año pasado y este va a haber más. Él en esas cosas no se mete en nada".