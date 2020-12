Pellicer, sobre la lesión de Calero y posibles fichajes

Era inevitable que Sergio Pellicer tuviese que hablar de Iván Calero. El futbolista cayó lesionado en Almería y se han cumplido los peores augurios. Ahora el Málaga tiene que ir al mercado para buscar un sustituto de garantías. El entrenador blanquiazul lamenta el contratiempo y confía plenamente en Manolo Gaspar y su dirección deportiva.

Acerca de si buscarán un reemplazo idéntico o aprovecharán para explorar nuevas opciones para completar la plantilla, Pellicer es comedido y nada tajante salvo para valorar el buen hacer de La Cueva: "La dirección deportiva encabezada por Manolo se está poniendo a trabajar, ya llevaban tiempo haciéndolo. Valorarán el límite que tenemos y el problema de fichas. Se valorarán las mejores opciones, es pronto para adelantarse a lo que pueda ocurrir, aunque la dirección deportiva ha demostrado que se adelanta a los procesos del mercado. Veremos en qué posición, quedan dos partidos y pueden pasar muchas cosas, se va a buscar a la mejor opción y a ver si se puede incluir algunas ficha más porque sería oro y nos daría mucha más libertad para gestionar los cambios y las alineaciones".

"He dormido bastante poco para hacer la lista. Tremendamente complicada. Le hemos trasladado al grupo que nos gustaría dedicarle las dos próximas victorias a Iván Calero. Tengo empatía porque lo he sufrido tres veces en mis carnes. Se lo he transmitido al grupo: el jugador tiene que disfrutar del día a día y tener salud para competir. Luego que juegue o no, tiene menos valor. Más allá de los puntos, lo peor de Almería fue perder un jugador", remató Pellicer.