Pellicer, reforzado por Manolo Gaspar

La condición de interino no significa nada en este Málaga. Por eso Manolo Gaspar se pone como ejemplo de ello y añade al carro a Sergio Pellicer. El entrenador ya lleva cuatro partidos al frente del primer equipo y tiene pinta de que va a seguir siendo así. El director deportivo, en presencia del director general, Richard Shaheen, elogió al técnico. Un mensaje público que le refuerza en el cargo.

“Con Pellicer estoy contentísimo. Yo soy director deportivo interino, ¿sabe lo que hago? Matar día a día. Eso es lo que hace Pelli y lo tiene clarísimo. Tener un entrenador como él también es un orgullo. Conoce la casa, la cantera, se mata por hacer bien las cosas y eso es lo que se le valora. No necesita que nadie le ratifique. Sabe dónde está y que el vestuario y yo estamos a muerte con él. Se dedica a dar pasos adelante. Yo también soy interino y ya he hecho un mercado”, aseguró Manolo Gaspar durante su comparecencia pública.

Ya se dejó bien claro que el futuro del Málaga pasa por lo deportivo, así que se busca la comunión en todas las áreas. Además de creer en su entrenador, Manolo Gaspar también rompe lanzas por su plantilla. “Yo creo que ni hace falta, ellos son conscientes de cuál es la situación. Saben que tienen que rendir en el campo. Hay una comunicación diaria con los capitanes y el resto del equipo, ellos lo están sufriendo y están convencidos de que lo sacan adelante. Eso me transmiten a mí y es lo que les transmito a ustedes. Yo no puedo ponerlas botas y salir a jugar, me encantaría pero eso se acabó. Yo transmito confianza porque es la realidad, estamos a muerte con ellos”, espetó el director deportivo.