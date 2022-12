Pepe Mel nota un cambio desde la derrota ante el Cartagena

"Recogemos a todos los equipos que estrenan entrenador. Espero un Ibiza rocoso. He dicho varias veces que en Segunda División todos los partidos son difíciles de ganar, sabemos lo que nos vamos a encontrar", explicó Pepe Mel en la previa del encuentro que disputará el Málaga CF esta jornada 20 de la Liga SmartBank ante la UD Ibiza en el Cam Misses, donde el técnico madrileño confirmó que la convocatoria la conforman los mismos protagonistas que contra el Granada, a excepción de Manolo Reina: "Tiene cinco tarjetas, el resto son los mismos. Fran Sol sigue malo, viene esta tarde con un preparador físico a entrenar".

Además, el míster blanquiazul se mostró optimista: "El equipo lleva bien desde la derrota de Cartagena, nos hizo bien, desde ahí enrachamos hasta Valencia, donde no merecimos ese resultado. No nos conformamos pero estamos optimistas para conseguir el objetivo inmediato". Aunque es sincero: "Nos está costando ganar, pero no he visto mi equipo sometido ante ningún rival, ni Eibar, ni Levante, ni Granada... hemos competido bien, con mas o menos fortuna".

Esta jornada será muy importante para el conjunto de Martiricos, ya que los seis conjuntos de abajo se enfrentan entre si. Así ve esta oportunidad Mel: "Puede ser bueno para el equipo que consiga los tres puntos, debemos intentar que en enero el equipo esté fuera de esta zona. Estamos en racha ascendente". El Málaga CF saltará al césped a las 14:00 horas, lo cual no convence al técnico blanquiazul: "A las diez o diez y media de la mañana estamos comiendo espaguetis y filetes de pollo. Es lo que tiene jugar a estas horas". Además, el combinado blanquiazul no ha podido ejercitarse como le hubiera gustado: "No sólo este partido, sino contra el Granada también, los que han jugado contra el Granada casi no han hecho nada y la preparación del partid es casi cero".

Respecto a las posibles rotaciones en el once, Mel lo tiene claro: "Hay jugadores mas cascados que otros y hay que tener cuidado con ellos, intentando que el equipo sea compacto y guardando la gente que este mas tocada, debemos hacer el equipo más competitivo posible". También habló sobre el mercado de fichajes: "Espero que tengamos una rueda de prensa para hablar de este tema, estoy centrado en sacar puntos que es lo que me da de comer. Tenemos definidas las características que queremos buscar y la secretaría técnica se debe encargar. Hemos llamado a muchas puertas que creemos que nos pueden ayudar".

Por cierto, el técnico blanquiazul no tirará la Copa del Rey: "El partido contra el Alavés va a ser importante porque despedimos el año en casa y nos enfrentamos a un rival de arriba, la Copa es importante y si pasamos jugamos el 3 o 4 de enero".