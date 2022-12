Un penalti "claro" pasa factura al Málaga CF

Minuto 81 del derbi andaluz entre Málaga CF y Granada CF, el canterano Loren intenta recibir dentro del área nazarí y es embestido por Miguel Ángel Rubio, quien desequilibra al blanquiazul con un contacto claro en su cadera. El colegiado madrileño David Gálvez Rascón estaba a pocos metros de la jugada e igual que los asistentes a La Rosaleda entendió que debía indicar la pena máxima, lo tenía claro. Aunque no ocurrió lo mismo con su asistente Daniel Ocón Arraiz en el VAR, quien le comentó por el pinganillo que debía ir al monitor para terminar anulándolo. La jugada terminó con amarilla para Loren por intentar engañar con una simulación, mientras el defensa granadino salió inmune a pesar de llegar a agarrar al colegiado tras su decisión inicial.

El guardameta Manolo Reina fue de los primeros en saltar desde el banquillo local al ver que el árbitro anulaba el lanzamiento desde los 11 metros, unas protestas entendibles, pero que le costaron la quinta amarilla al cancerbero de Villanueva del Trabuco y por lo tanto su correspondiente sanción. Pepe Mel no podrá contar con él en la convocatoria ante la UD Ibiza. Lo normal es que ocupe su sitio el guardameta del Atlético Malagueño Carlos López, quien no podrá estar en el derbi del filial ante El Palo en el Nuevo San Ignacio. Esta situación obligará a Funes a hacer debutar a Arturo Enrique Ramírez para su duelo liguero del domingo.

Aunque no quedó ahí este nuevo capítulo del Málaga con los árbitros, ya que tras el pitido final el director deportivo Manolo Gaspar bajó al vestuario del colegiado para dejarle claro que no compartía su rectificación en la acción polémica. Así lo recogió Gálvez Rascón en el acta: "Una vez finalizado el encuentro y cuando el equipo arbitral se encontraba en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Málaga C.F. SAD, D. Manuel Gaspar Haro, el cual pudimos identificar por la acreditación que portaba, empezó a recriminar nuestra actuación. Tras decirle que él no podía estar ahí, comenzó a gritar en tono amenazante que podía estar donde quisiera que para eso era el director deportivo. Instantes después empezó a gritar voz en alto y hasta en 5 ocasiones: " esto es una vergüenza, esto es una vergüenza"".

También se quedó a gusto y con motivo Pepe Mel, quien no entendía la situación: "El árbitro decide que es penalti, está a un metro, y el VAR lo llama, no voy a discutir a alguien que está en Madrid y decide lo que ha visto el árbitro estando al lado. Está claro que en Málaga a un metro alguien ha visto una cosa y en Madrid otra. El que estaba lejos ha ganado al que estaba a un metro". Tocará esperar para conocer si La Liga toma medidas ante ambos, parece que Manolo Gaspar recibirá seguro una sanción económica, ya que no puede ser castigado de otra forma. Mientras que el técnico madrileño si podría verse obligado a abandonar el banquillo alguna jornada si la competición decide tomar cartas en el asunto.

Este nuevo capítulo que confirma que la relación entre el conjunto de Martiricos y los colegiados no es la mejor del mundo, eso se tiene claro desde hace algunas temporadas por La Rosaleda, pues el combinado blanquiazul siempre sale perjudicado ante ciertas decisiones dudosas o no tan dudosas, como fue esta última.