Pepe Mel pone su primera matrícula como entrenador del Málaga CF

"Hay que poner en valor el rival que había enfrente", fue la frase más repetida por Pepe Mel en su comparecencia en zona mixta tras la victoria del Málaga CF ante el Deportivo Alavés. El técnico madrileño se mostró contento tras el trabajo de sus pupilos: "La verdad que hemos hecho un partido bastante completo. Hemos dejado la portería a cero y eso es sinónimo de que no perdemos, los chicos han corrido mucho. Enfrente estaba uno de los gallitos de la categoría, un equipo hecho para estar arriba". Además, reconoció que fue el partido más completo desde su llegada, así lo confirmaba: "Hemos tenido oficio en mucha cosas, no solo con la pelota, el equipo ha sacado un 10".

Respecto al vestuario, comentó lo siguiente: "Están muy alegres, necesitan esto porque saben que queda una segunda vuelta muy exigente. Tenemos que meter la directa, creo que presentamos buenas credenciales para esta. Me hace ser optimista, como hemos dicho muchas veces". Aunque el míster blanquiazul también pide calma: "En Ibiza el equipo se desdibujo en el minuto 60, hemos hecho buen fútbol, sabemos lo que hacemos con balón y tenemos oficio. Algo que se echaba de menos, pero ahora estamos centrados ya en la Copa del Rey y luego en Tenerife".

También dejó claro que no le gusta hablar de los jugadores de forma individual: "Todos los jugadores están dando un paso adelante. Todo eso hace que seamos un equipo, no debemos personalizar". Aunque si se centró en el goleador del momento del Málaga, Chavarría: "A mí me sorprendió que en su momento no lo usaran así. En Francia era un buen jugador en banda, los dos últimos partidos los goles los ha conseguido él, llega por la banda y sorprende".

Por supuesto, esta victoria fue dedicada a la afición, la cual tiene enamorada al míster: "Los aficionados, los que quieren, soportan y de verdad son el club, los he visto salir con una sonrisa. Seguimos estando en deuda, esto no es nada, toca seguir. El equipo está en deuda, tenemos la suerte de que el malaguismo se vuelca con nada. Lo importante es que la gente vea que queremos salir cuanto antes de aquí".

De momento Mel está contento con su trabajo: "Qué equipos han venido, equipos importantes de la categoría, nadie nos ha dominado. Hay que seguir con eso, esto nos va a dar alegrías", aunque lamentó que llegue ahora el parón: "Una vez que ganamos nos vamos de vacaciones, los tiempos no se eligen".