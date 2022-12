El Atlético Malagueño recupera la sonrisa ante la UD Maracena (3-0)

El Atlético Malagueño se reencontró con el gol, no se le olvidó al conjunto de Funes marcar, aunque sí estuvo de sequía cinco jornadas, alrededor de 450 minutos sin gritar de euforia. Se dice pronto, pero no debe ser sencillo sobrellevarlo. Eso sí, el filial blanquiazul ha sido capaz de no recibir un tanto del Marbella, El Palo, Motril y Torre del Mar, consiguiendo sacarle un punto a tres de los cuatro primeros. Aunque después de la última victoria en casa ante el Huétor Tájar (3-2) hace más de un mes, tocaba reencontrarse con la victoria en las instalaciones de la Federación Malagueña. Por eso, los pupilos de Funes salieron a por todas desde el pitido inicial del colegiado sevillano Kevin Manuel Moreno Lapeira para vencer a la UD Maracena esta jornada 15 de la Tercera Federativa.

Los blanquiazules recuperaron ocho meses después a Izan Fernández, quien tuvo la primera en el minuto siete para quedarse mano a mano frente al cancerbero visitante. Una pena que estuviera en fuera de juego, porque había batido a Sergio. El combinado de Funes se iba a encargar de volcar su ataque por el costa de de Juanmita, el canterano dejó claro por qué Pepe Mel ha llegado a contar con él para el primer equipo. En una de sus cabalgadas ganando la línea de fondo llegó el primer tanto local, el pase de la muerte se envenenó en el área, donde tras una jugada de pinball no la consiguió sacar la zaga defensiva e Izan Fernández se lanzó con todo para empalar la pelota y mandarla al fondo de la red.

Parecía que respondía el conjunto granadino, pero en un ataque poco prometedor, donde todos los jugadores blanquiazules se encontraban estáticos, el capitán Bilal lanzó un desmarque desde el lateral derecho hacia el centro para ganar la espalda rival. Álex Rico estuvo atento para verlo y ponerle un caramelito desde el centro del campo al internacional marroquí en categorías inferiores, quien sólo tuvo que controlar para terminar batiendo con facilidad a Sergio. Poco pudo hacer el guardameta del Maracena, ya que se encontraba vencido. Treinta minutos le sirvieron al filial para encarrilar el encuentro.

Se pudo ampliar la ventaja, el 2-0 siempre es un resultado engañoso, la tuvo Izan Fernández en posición antirreglamentaria tras un pase espectacular de Paco para conseguir el segundo en su cuenta particular. Poco más tuvo la primera mitad, Carlos López sólo apareció con el tiempo cumplido para meter una mano tras un centro desde la derecha que terminaba envenenándose, su única intervención en los primeros 45 minutos reglamentarios.

La segunda parte arrancó con el esperado arreón de los visitantes, quienes demostraron que no pasan por un buen momento tampoco, a pesar de su buen arranque liguero. Este recién ascendido se comienza a acercar a los puestos de abajo, cuando en las primeras jornadas lideraba el grupo nueve, cosas del fútbol.

Sánchez pudo recortar distancias con un lanzamiento directo desde la frontal, no fue entre los tres palos, aunque Carlos López voló por si acaso. En realidad, no llegarían a probar realmente al cancerbero blanquiazul. Pudo ampliar la ventaja el combinado de Funes gracias a una gran jugada de Paco por el costado izquierdo, sin embargo en el mano a mano se encontró con el poste.

La última media hora del partido estuvo marcada por las numerosas cartulinas que mostró el colegiado y los fueras de juego que se le indicaron al filial malaguista. En el descuento se confirmó la goleada después de una buena jugada de Jon por el costado izquierdo, quien le dejó una pelota placida a Cortado para que la mandase al poste y el rechace le favoreciese a Juanmita, este no perdonó y redondeó así su grana actuación.

De esta forma, el Atlético Malagueño se marcha al parón navideño con los deberes hechos y con muy buenas sensaciones. Además, Funes pudo volver a contar con Andrés Caro y Murillo en la línea defensiva e Izan Fernández en la ofensiva. Quizás alguno pueda tener su oportunidad con el primer equipo en la Copa del Rey. Se echó de menos al juvenil Izan Merino, quien ahora quizás no cuente con tantos minutos en el conjunto de Tercera RFEF. De momento, los pupilos blanquiazules se marchan sextos, a un punto de la liguilla de ascenso.

FICHA TÉCNICA

Atlético Malagueño: Carlos López; Márquez, Jesús, Recio, Andrés Caro; Juanmita, Paco, Rafa, Alex Rico; Izan Fernández. Banquillo: Cortado, Jon, Arturo, Murillo, Oñate, Chupete y Valcarce. Entrenador: Juan Francisco Funes

UD Maracena: Sergio; Jacob, Alberto, Martínez, Gallo; Cristian, David, Sánchez, Adri; Joselu y Neskes. Banquillo: Soto, Jaime, Comba, Serym y Álvaro. Entrenador: Rafael Payan Vargas.

Sustituciones

Atlético Malagueño: Minuto 45 se va Recio y entra Murillo. En el minuto 68 Cortado ingresó en el césped para ocupar la posición de Rafa. Minuto 76 Valcarce sustituyó a Jesús. Márquez e Izan Fernández se marcharon para dar entrada a Oñate y Jon en el minuto 84.

UD Maracena: Minuto 75 se retiraron Jacob y Joselu para que entrasen Serym y Álvaro.

Tarjetas

El colegiado Kevin Manuel Moreno Lapeira amonestó por parte del Atlético Malagueño a Recio, Rafa, Jesús y Bilal. Mientras que por parte de la UD Maracena la vieron Adri, David, Rafa, Cristian, Joselu y Sergio.

Incidencia

Partido de la jornada 15 disputado en el campo de la Federación Malagueña ante 600 espectadores aproximadamente, pobre entrada.