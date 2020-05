El doctor Pérez Frías: "Si no queremos repetir el colapso sanitario, seamos responsables"

Juan Carlos Pérez Frías toda una institución en Martiricos y una de las personas más queridas de siempre en la zona blanquiazul. Primero fue jugador del Club Deportivo Málaga y después pasó a ser su médico, como su hermano Nacho, que en paz descanse. Aún reza como jefe de los servicios médicos del Málaga CF y escucharle se antoja necesario en estos momentos complicados desatados por el coronavirus COVID-19.

"Si tiras de hemeroteca te encuentras con gente que ya había dicho que el siguiente gran problema de la humanidad no sería una tercera guerra mundial, sino una pandemia. Pero es verdad que esto no se lo esperaba nadie. Lo único que nos ha hecho es reflexionar un poco y ver lo importante de la vida. Si hace tres meses te dicen que ibas a estar dos meses sin salir de casa por una pandemia, no te lo hubieses creído", contó en una entrevista facilitada por el Málaga.

"Tenemos que ser conscientes y saber que, si no queremos que se repita ese colapso sanitario que se ha producido en este mes anterior, seamos responsables e intentemos seguir las ordenanzas y esperar un poco a saber más de este virus y de su comportamiento; se sacará la vacuna, se mejorarán tratamientos y será un recuerdo malo, malo, malo, que de alguna manera nos va a marcar bastante", resaltó.

Volviendo a la persona, al rastro que va dejando después de una vida, se palpa que los Pérez Frías son queridos: "Básicamente, nosotros somos doce hermanos y estamos todos cortados por el mismo patrón. Hay mucha gente que cuando habla conmigo me dice que eres igual que tu hermano Nacho, o tu hermano Javi, o tu hermano Pedro o tu hermano Miguel. Si somos así, está claro que hay dos personas que tuvieron la culpa de esto, que fueron mi padre y mi madre. Los Pérez-Frías estamos todos cortados por el mismo patrón, y si la gente piensa que somos queridos os lo agradezco un montón".

La mayor suerte que tiene es la de pertenecer a dos clanes al mismo tiempo: "He tenido la suerte de tener dos familias. Una, de la que hemos hablado antes, la familia personal. Y otra familia, que ha sido el Club Deportivo Málaga y el Málaga Club de Fútbol. El sentimiento mío malaguista, pues… con decir que es mi otra familia creo que es suficiente".

Veterano de la vida como es, habla de las relaciones en el mundo del balompié: "El problema de dar nombres propios en el fútbol, cuando llevas toda tu vida en el fútbol, es que es seguro que vas a olvidar a más de uno. Han sido distintas etapas en mi vida, casi todas o todas muy buenas y bonitas y con mucha gente. Tanto como jugador, en la época donde prácticamente todos éramos de Málaga, como después de médico. En el mundo del fútbol hay muchos conocidos, pero amigos no hay tantos. Por supuesto, pero no era amigo, era mi hermano. Participó y estuvo conmigo, hemos vivido juntos todo, no solamente a nivel de fútbol sino de medicina, es algo que nos unía mucho".