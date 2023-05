Ponferradina - Málaga CF: Contra la lógica (16:15)

En contra de la lógica y sólo con las matemáticas y una fe casi delirante de un equipo que ha ido ganando en dignidad conforme se acercaba al precipio y de una afición que va dando lecciones de compromiso y apoyo con desplazamientos ciertamente locos cruzándose la península para que su equipo no esté solo y con centenares de malaguistas. Más de 900 kilómetros y 12 horas de autobús, multiplicado por dos con la vuelta, le esperaban a los centenares de valientes que se metían en el autobús desde La Rosaleda para llegar a El Toralín e intentar ayudar a su equipo, que sigue estando en una situación crítica. Se ha negado el descenso con una racha estimable de resultados (13 de los últimos 18 puntos posibles, 10 de los últimos 12), pero los resultados rivales no ayudan. Ayer se veía el partido del Leganés con la esperanza de que pinchara, pero un gol de penalti en el descuento vuelve a alejar a los nueve puntos a los pepineros. Como en el mito de Sísifo, cada jornada la bola baja la montaña. Y queda cada vez menos tiempo. Sí, es un desafío a la lógica lo que está haciendo el Málaga, que no se ha abandona pese a los tiros en el pie múltiples que se ha ido pegando a lo largo de la temporada. Queda un hilillo de vida que pasa por ganar todo, empezando por este domingo en El Toralín. La Ponferradina, después de muchas temporadas en la categoría, está a punto de consumar su descenso, se ha diluido con los cambios de entrenadores y podría caer matemáticamente en las próximas semanas. Juanfran, el último cartucho de entrenador al que se encomendó, pedía que no se escuchara al malaguismo en la grada berciana. Pero eso es misión imposible. Después de medio de carretera es complicado que no se saque la adrenalina.Las lesiones van dificultando la tarea. Pellicer está sin Chavarría y Ramón, dos jugadores claves para el entrenador en la remontada que estaba protagonizando el equipo. Es posible que Ndiaye, al que se postergó tras un acto de indisciplina, sea titular en el centro del campo. Y Lago Junior es quien tiene más papeletas para acompañar a Rubén Castro en la delantera. Hace falta gol, el que no hubo ante el Huesca, donde el equipo estuvo más atolondrado y sólo el penalti fue una ocasión manifiesta. Debió ser suficiente pero el tino que no tuvo Rubén Castro sí lo mostró, con suspense, Qasmi ante el mismo portero. Minutos antes del inicio del partido habrá acabado el duelo del Villarreal B-Sporting, clave en las opciones del equipo de conseguir la salvación. Pero nada será posible si no se realiza la parte propia del trabajo. Que es, de manera indefectible, ganar en el campo de la Ponferradina.