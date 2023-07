Recio, Portillo, Esteban Burgos e Iván Rodríguez se preparan en el Rincón

Más información El Málaga CF ya supera los 5.000 abonados

Muchos jugadores se preparan de cara a la próxima temporada, mientras que no tienen la certeza de encontrar hueco en ningún equipo de cara a la próxima temporada, como es el caso de varios exmalaguistas la mayoría oriundos de la provincia que se están preparando en el Rincón de la Victoria.

En el corazón de la localidad perteneciente a la comarca de la Axarquía, se encuentran José Recio, Iván Rodríguez, Esteban Burgos y Francisco Portillo. Estos jugadores libres están haciendo una pretemporada conjunta fuera de la disciplina de ningún equipo para ponerse en condiciones óptimas por si llegasen a algún acuerdo con algún club para la próxima temporada.

El lateral derecho y ex del Málaga CF quedó libre tras jugar los últimos seis meses de competición con el Rayo Majadahonda en busca de la salvación, que, finalmente, consiguieron con el canterano como parte del once inicial. Por su parte, el futbolista argentino ha quedado libre tras desvincularse del cuadro blanquiazul por la conclusión de la campaña tras formar parte de la plantilla del descenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Recio llega tras finalizar también su contrato con el Apollon de la Liga de Chipre, donde ha compartido vestuario con el ex de la entidad de Martiricos Peybernes. Portillo quedó libre tras conseguir la salvación sobre la bocina en Primera División con la UD Almería.

Ofrecimiento de Recio

Recio, ex capitán del Málaga en la última campaña de la entidad de Martiricos en Primera División, pasó el lunes 29 de mayo por el programa Área Malaguista de 101TV para analizar su futuro y repasar su corta aventura por tierras griegas. El canterano blanquiazul dejó claro que le encantaría poder a volver a enfundarse la elástica malacitana: "Desde que estaba en el Leganés, siempre he visto con buenos ojos volver aquí. Lo he dicho muchas veces, incluso antes de empezar el año pasado la temporada con el Leganés en Segunda División. Es algo que a día de hoy no se ha dado. Este verano pasado estuve libre, este invierno también. Este último mercado es verdad que con pocos días de margen y los clubes buscan en este cosas específicas. Evidentemente, estar en mi casa y jugar en el Málaga sea la categoría que sea va a ser un placer".