La lesión de Luis Muñoz en el Anxo Carro ante el Lugo es un contratiempo mayúsculo. La lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda le mantendrá fuera del equipo al menos esta jornada, quizá alguna más, y Sergio Pellicer deberá de encontrar un recambio solvente para él. Si bien es cierto que cuerpo técnico y plantilla han sabido reponerse ante sanciones y recurrentes lesiones, es significativo el gran paso hacia delante del malagueño y su aportación goleadora en los últimos partidos, autor de cinco de los nueve últimos tantos del Málaga.

Sin él se pierde algo de talento en la medular, el mencionado gol que viene aportado y también músculo, como uno de los que mejor efectúa la presión. En Lugo, tras su lesión, Pellicer consideró oportuno que Benkhemassa era el que mejor se podía amoldar a sus funciones y no sería descabellado que repitiera la ecuación con el objetivo de no trastocar mucho el once ni el dibujo. Cristian o Ramón son otras opciones. El jerezano tuvo minutos ante los gallegos, no así el canterano de Órgiva.

La posibilidad de recuperar el 4-4-2 no parece muy probable, aunque sería una fórmula para ver a Caye Quintana en otras funciones dejando como 9 a Stefan Scepovic, que aún no ha tenido la oportunidad de salir de inicio. Sus buenos minutos ante el Lugo, le podrían dejar alguna opción de relevar al delantero gaditano también en el 4-1-4-1 que habitúa ahora el equipo.

Más allá del contratiempo con Luis Muñoz, también caben dudas con otros puestos como la portería, donde volvió Juan Soriano ante el Lugo y Dani Barrio podría recuperar el sitio. Ale Benítez también parece hacerse hueco en el carril derecho en detrimento de Alexander. Los buenos minutos del canterano permiten apostar por su continuidad. Lombán ya demostró en el Anxo Carro que está plenamente recuperado del Covid-19. Matos parece inamovible en la izquierda.

Escassi es capital en el pivote y Jozabed, sin Luis, es más necesario. El sevillano fue el primer cambio en el Anxo Carro pero no parece que Cristian o Ramón puede relevarle. Sí hay más dudas con los extremos, la mejoría de Jairo y la intermitencia de Yanis y Joaquín dejan abierta la posibilidad de las rotaciones en ambos carriles.