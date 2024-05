Posible once para el Real Madrid Castilla-Málaga CF

Sergio Pellicer vuelve a intentar esconder su once titular para la cita entre el Real Madrid Castilla y el Málaga CF de la jornada 38 de Primera RFEF. La gran duda es saber si el entrenador blanquiazul va a reservar a los apercibidos. En el caso de Einar Galilea, no viene jugando y ha pasado a ser de los últimos en la rotación. No sucede lo mismo con Víctor García, dueño habitual del lateral izquierdo.

Ambos están al borde de llegar al primer ciclo de tarjetas amarillas, por lo que si son amonestados en el césped del Alfredo Di Stéfano, se perderían el partido de ida del play off de ascenso a Segunda División.

En un principio, en defensa no debería producirse ninguna alteración con respecto a la cita contra el Antequera salvo la del lateral zurdo, donde lo lógico sería que actuase Dani Sánchez. Tampoco en el centro del campo, donde Genaro, Manu Molina y Dani Lorenzo se reparten las plazas. Tras el partidazo de David Larrubia, no tendría sentido que se fuese al banquillo, como tampoco Ferreiro. En punta, Roberto Fernández será el nueve y sigue a la caza del pichichi. Pero no se puede descartar nada porque Pellicer es dado a los cambios de una jornada a otra.

Pellicer y el once

"Vamos a poner el mejor equipo para ganar. Hay varias dudas durante la semana por algunas molestias, pero vamos a ir todos. No creo que se repita el mismo equipo aunque puede pasar. Tenemos una base importante, todos tenemos que sumar. No voy a dar pistas pero en la mente tengo el boceto claro. ¿Einar y Víctor? Veremos mañana, queremos tener a todos preparados”, comentó Pellicer ante los medios de comunicación en la previa del partido.

La lista de convocados del Málaga CF ante el Castilla

La lista de convocados de 22 hombres del Málaga: Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar, Juande, David Ferreiro, Juanpe, Javier Avilés, David Larrubia, Kevin Medina, Manu Molina, Carlos López, Víctor, Genaro, Dioni, Dani Sánchez, Roberto, Nelson Monte, Dani Lorenzo, Sangalli, Murillo y Antoñito Cordero.