Play off de Primera RFEF en FEF TV: Sin fechas ni horarios

Todavía no se sabe cuándo se van a disputar con exactitud los partidos del play off de ascenso de Primera Federación a Segunda División, donde el Málaga es uno de los participantes. El principal responsable de FEF TV, Evaristo Cobos, contó cómo están las cosas a día de hoy. "No hay hora definida, después de la última jornada se va a concretar por parte de la RFEF dentro de los fines de semanas ya establecidos. Algo que marca la RFEF es que sea el día 2 (domingo), pero hasta que no esté terminada no se va a determinar. No están marcado los horarios", dijo el SER Deportivos Málaga.

Asegura Cobos que para tomar una decisión definitiva, se tendrá en cuenta cuáles son las condiciones del estadio donde se vaya a jugar, es decir, el calor que pueda haber. Eso invita a pensar que se jugarán en horario de tarde y noche. También aseguró que FEF TV va a aumentar los recursos para los partidos de play off y la final entre el Castellón y el Deportivo, por lo que se esperan retransmisiones más adecuadas y con mayor número de cámaras.

Acuerdo con Canal Sur

“Hay televisiones que quieren emitir partidos pero no podemos decir nada hasta que se haya llegado a un acuerdo. Se está hablando con televisiones, sobre todo autonómicas. Hay tres televisiones confirmadas que van a dar play off, que son la gallega, catalana y de Ceuta. Seguramente habrá alguna más, estamos negociando con varias".

Temporada

"Estamos muy contentos, si bien el inicio no fue fácil, conseguimos corregir cuestiones con las que no estábamos contentos. La evolución. El año que viene vamos a tener sorpresas con os suscriptores que van a continuar con nosotros. Tenemos un acuerdo de tres años y no hay indicio de que vaya a cambiar eso”.

Audiencias

"El club con más pinchazos ha sido el Deportivo de La Coruña con diferencia sobre el segundo, que ha sido el Málaga. Después, a partir de ahí y más distanciados, tres o cuatro clubes con datos similares. El Málaga tiene mejores audiencias fuera de casa".