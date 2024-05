Play off de ascenso a Segunda División: Abonados gratis con 2.000 excepciones

El Málaga CF confirmó algo que ya se preveía y es que los abonados blanquiazules no tendrán que realizar ningún desembolso adicional para ver los play off de ascenso en La Rosaleda. El primer partido que se juegue en Martiricos será totalmente gratis y un hipotético segundo también. Aunque hay algún matiz porque no entran todos los poseedores del carné, hay excepciones. La entidad pone en paréntesis a 2.000 seguidores menos habituales para poder disponer de sus entradas en el caso de que no acudan.

"Los abonados malaguistas podrán acudir sin coste adicional a los encuentros de la promoción de ascenso, pero como medida para asegurar la mejor entrada posible, los afiliados que hayan acudido a cinco partidos o menos de la temporada regular -cerca de 2.000 aficionados- deberán confirmar su asistencia al encuentro. En caso contrario, se liberará su butaca para la venta al público general. Debido a las condiciones especiales de acceso de la Grada de Animación, sus miembros quedan exentos de esta medida y podrán entrar con sus abonos", explicaba en su web el Málaga.

"El proceso es sencillo, desde este momento el abonado puede retirar su entrada de forma gratuita tanto en las taquillas físicas (De lunes a viernes de 10:00 a 18:30 horas y sábado de 10:00 a 14:00 horas) como en la plataforma digital. El proceso online es el mismo que el de compartir abono, simplemente deberá incluir su propio email como destinatario. El plazo para la solicitud de la entrada para la semifinal de playoffs finalizará 72 horas antes -tres días- del encuentro que se celebrará en La Rosaleda. Los abonados que hayan acudido a seis encuentros de la competición regular o más no deberán realizar ninguna gestión, podrán acceder con su abono habitual", prosiguió la nota oficial de la entidad.

El objetivo que se persigue es el lleno, así que el Málaga también mantiene abierta "la opción de compartir el abono" y anima a sus abonados que no puedan estar a donar su entrada.