Pellicer: Primero el Real Madrid Castilla y luego el play off

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido que el Málaga juega con el Real Madrid Castilla. La tercera plaza está en juego. “No depende de nosotros, nuestro objetivo es ganar el partido, lo importante está a la vuelta de la esquina pero focalizados en ganar, dar una buena versión y lograr 70 puntos. Un rival joven, de talento, que está en el mejor momento del año. Raúl ha hecho un trabajo muy bueno con jugadores que pronto estarán a un gran nivel, nadie se acordará de la temporada del Castilla. Tenemos que darle continuidad a lo que hicimos el otro día y llegar a un buen nivel para lo importantes", dijo el de Nules.

“Le doy importancia a ganar, a ser nosotros mismos. Hay un rival que no se juega nada pero viene de cuatro victorias y un empate. Generan mucho en su estadio en zona de finalización. No dependemos de nosotros mismos. La presión la tenemos que disfrutar. Consiguiendo 70 puntos haríamos de los seis o siete mejores puntajes de la historia. Somos los que menos goles reciben, Roberto está en una situación individual que contagia”, dijo Pellicer que añadió: "Llevamos 37 partidos y hemos perdido seis. También hemos remontado. Dos minutos en La Rosaleda con la energía de la gente podemos marcar dos goles. Tesón e insistir. Eso lo podemos conseguir. Tenemos equipo y mentalidad para ello. La gente está ahí, el resto lo tenemos que poner nosotros".

Pensar en el play off

“Siempre que miramos al futuro abandonamos el presente. Hay que focalizarse en el partido del Castilla que va a marcar cómo lleguemos. Llevamos más de 200 entrenamientos, 37 partidos, ahora es un momento en el que hay que trabajar al detalle. Ahora es cuando aparece la gente fuerte. Hemos pasado por montañas, un sube y baja, pero hemos competido. Tenemos un máster de cuando han llegado las dudas sobre el entrenador y el rendimiento de los jugadores”.

Luca Sangalli

“El otro día el caso más ejemplar es el de Luca. Siempre lo he dicho. A pesar de las situaciones siempre entrenó a un nivel muy alto. Apareció y aportó más allá del gol. Es un espejo. A las 9 de la noche ya sabremos qué es lo que nos toca. Serán importantes todos los jugadores. Luca es el ejemplo de lo que a mí me gusta de los futbolistas”.

Semana tranquila

“La semana para ellos cuando ganas, el ambiente es muchísimo mejor, se genera autoestima. Los entrenadores tenemos que ir a contracorriente en todo. En La Rosaleda nos estaba faltando resultado para conectar con nuestra gente y eso genera dudas con el jugador. La semana pasada me demostró que vale ganar, todo lo demás es mentira en el fútbol si no ganas. El play off se certificó en San Fernando en un muy mal partido nuestro con un gol del portero en la última jornada y mi rueda de prensa parecía un funeral por mi parte y por la vuestra. Los jugadores son los protagonistas".

Once ante el Castilla

"Vamos a poner el mejor equipo para ganar. Hay varias dudas durante la semana por algunas molestias, pero vamos a ir todos. No creo que se repita el mismo equipo aunque puede pasar. Tenemos una base importante, todos tenemos que sumar. No voy a dar pistas pero en la mente tengo el boceto claro. ¿Einar y Víctor? Veremos mañana, queremos tener a todos preparados”.

Rival para el play off

“No lo sé. Tenemos analizado, mi gente y mi cuerpo técnico están adelantando trabajo y sabemos fortalezas y debilidades de todos. No tenemos preferencia. Los filiales son imprevisibles, si tiene el día pero debilidad en defensa. El otro perfil de equipo sabe competir. Da igual el rival, tenemos que ser nosotros. Ningún rival va a querer enfrentarse a nosotros”.

La polémica de Kevin

“Iba a hablar con él el martes y no pudo entrenar. Le he dado normalidad, es un chaval joven. Sabemos perfectamente cómo es Kevin. El talento se expresa engañando. También hay que tener empatía y ponerse en el lugar contrario, lo más importante es que esté preparado y puede marcar diferencias”.

Concentración en Benahavís

“Lo tenía pensado de hace tiempo pero el entrenador no puede hacer planes a largo plazo. Kike y José María han hecho lo posible para que podamos estar dos días en Marbella en buenas instalaciones. Salir de aquí, vernos en otro contexto. Trabajar ciertos matices, analizar pequeños detalles. Allí vamos a tener algo más de tranquilidad que aquí”.