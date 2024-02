Posible once del Málaga CF en Melilla

Sergio Pellicer esconde sus cartas con vistas al encuentro que el Málaga CF tiene que jugar en el campo de la UD Melilla este domingo. Sin embargo, hay varios jugadores que parecen fijos en su alineación, que podría variar en un par de piezas con respecto a lo que mostró ante el Atlético Baleares.

En la portería sigue siendo absolutamente titularísimo Alfonso Herrero. A pesar de que el entrenador quiso destacar lo bien que han trabajado durante esta semana sus cinco centrales, no hay motivos para que varíe la pareja que forman Nelson Monte y Einar Galilea, que en la cita anterior estuvieron a bien nivel y dejaron la portería a cero. Sólo si busca algo más de velocidad podría variar. En el lateral diestro Jokin Gabilondo es fijo aunque se haya firmado a Carlos Puga. Dani Sánchez fue titular también hace una semana por la indisposición de Víctor García. Aquí queda alguna duda porque habitualmente prefiere al veterano. Queda abierto el flanco izquierdo.

Por delante tampoco, y más fuera de casa, parece que se plantee prescindir del pivote defensivo. Así que Genaro Rodríguez continuaría. Junto a él, Manu Molina, al que en su rueda de prensa previa ensalzó por su rendimiento sin que nadie preguntase de manera concreta por el centrocampista onubense. Por los flancos sí podría haber alguna modificación. Hubo elogios para David Ferreiro, que cuajó un buen partido ante el Baleares. Sí dio un recado a Kevin, por lo que no sería de extrañar que buscase alguna alternativa. Tampoco tiene demasiado para la banda izquierda más allá de adelantar a Dani Sánchez, volcar a Dani Lorenzo o apostar por Juan Hernández, al que últimamente está probando más como segundo punta.

Donde menos dudas existen es en la delantera. Si Pellicer sigue con su 4-4-2, estará la dupla goleadora que conforman Roberto Fernández y Dioni Villalba.

Piropos a Manu Molina

"Luca (Sangalli) y Juanpe van mejorando, no vamos a poner plazos pero creo que la semana que viene podrán empezar. No hay que forzar porque creo que lo más importante está por llegar y hay que evitar tener otras racaídas. Aparecen otros jugadores como está sucediendo, estamos viendo mejores versiones de otros jugadores que anteriormente no, eso también lo marca la competición, lo marca el ritmo. Pienso en el caso de Manu Molina, que está compitiendo muy bien y eso me da mucha confianza también en los demás”, argumentó el entrenador de Nules ante los medios.