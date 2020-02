Sergio Pellicer va rumbo de cumplir un mes al frente del primer equipo del Málaga. Será a mediados de la próxima semana y aún sin la confirmación oficial por parte del club que continuará en su cargo. Ratificado por la plantilla desde primera hora y por Manolo Gaspar recientemente, es quizá en esta jornada cuando más exigencia tendrá el castellonense a la hora de confeccionar el once inicial que salga mañana domingo en La Rosaleda ante el Numancia.

El duelo ante los sorianos será el quinto de Pellicer al mando. En esta fecha, contará con prácticamente la totalidad de su plantilla a expensas de que en el entrenamiento matutino de hoy, los más renqueantes cumplan con los test físicos. Son Diego González, Juankar y Cifu los que llevaron la semana con algún problema físico que les impidió estar al cien por cien, pero todo apunta a que el castellonense los podrá incluir sin problemas en su teórica lista de 18 convocados.

Con las únicas ausencias de Keidi Bare y Mikel Villanueva –más Cristo, que estuvo al margen ayer–, Pellicer podrá contar con 17 de los profesionales inscritos y casi la totalidad de los canteranos habituales. Quién lo diría, dilema para confeccionar la alineación titular.

Pero las dudas esta semana, más allá de los problemas físicos que vienen acusando, provienen del más desempeño de la pasada jornada en Elche. Desde la llegada de Pellicer –se puso al mando el 12 de enero–, los blanquiazules han mostrado un orden e idea de juego bastante sólido y palpable, por momentos con una clara iniciativa ante rivales todos por encima en la tabla: Ponferradina (1-0), Fuenlabrada (0-0) y Mirandés (2-2). La equis quedó marcada en el último choque ante los ilicitanos, donde las costuras defensivas volvieron a ser evidentes.

Ya es habitual ver un once inédito en este Málaga, van ya 26 de 26 alineaciones diferentes en lo que va de temporada, y podría volver a pasar en esta. No se espera, sin embargo, cambios en la portería. No está en su mejor momento Munir bajo palos, el cual sembró dudas en las últimas semanas por errores que costaron goles, aunque son incuestionables sus dos/tres paradas de mérito por partido.

Las molestias durante la semana de Cifu, Juankar y Diego podrían ser un dilema para Pellicer. Luis Hernández tiene el sitio asegurado, Juande es una alternativa en la zaga, al igual que Lombán, ya recuperado. Ismael Casas es otra opción más que factible en el lateral diestro –Cifu viene de un mal partido en Elche–.

En la medular, la ausencia en el medio de Luis Muñoz en Elche provocó el cortocircuito, parece clave su papel en el once. Adrián y Juanpi también parecen fijos. Hicham está siendo una de las grandes noticias en los últimos partidos por lo que no había motivo para relevarle. Pacheco, Antoñín y la opción de un Tete Morente más rodado generan dudas por la izquierda. Armando Sadiku como referencia es abecedario blanquiazul estos días.

Posible alineación del Málaga CF

Munir; Cifu, Luis Hernández, Diego, Juankar; Luis Muñoz; Hicham, Juanpi, Adrián, Tete Morente; Sadiku.

Posible alineación del Numancia

Barrio; Calero, Castellano, Osede, Héctor Hernández; Ledes, Escassi; Aguado, Marc Mateu, Álex Sola; e Higinio.