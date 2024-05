El futuro del Unicaja Mijas, o el contar con un equipo en LEB Plata

En la profunda charla que tuvo Juanma Rodríguez en Zona Verde 101TV, hubo espacio para comentar el momento actual del Unicaja Mijas, que logró una salvación holgada en Liga Challenge, con varias jornadas aún por disputar, y una temporada que fue difícil en su mayoría, por el proceso que necesitaron las malagueñas para acoplarse a la categoría de plata del baloncesto español. Rozó el CAB Estepona el ascenso, precisamente el equipo esteponero puede ser un espejo, de hacerse fuerte en esa Liga Challenge y cada temporada optar a un ascenso caro, por un mapa en el baloncesto femenino cada vez más amplio. "Estamos muy contentos. Hemos dado un paso de mantenernos en Liga Challenge, siguiendo nuestra identidad. Vamos a intentar dar un paso más el año que viene, a ver si podemos jugar los play offs, no será sencillo pero ver si podemos mediante esa filosofía. Contentos. Poco a poco vamos a mejorar la estructura, con más cosas. Hemos incorporado a Marta Fernández, que nos está ayudando muchísimo. Dando pasos cortos pero muy sólidos, e intentar que algún día hacer lo que ha hecho Estepona, el poder jugar un play off para ascender", eleva el techo el director deportivo en esos play offs, las malagueñas por momentos tuvieron opciones.

De la formación, y esa insistencia del club por tener un equipo en LEB Plata, esa propuesta que hizo el Unicaja a la FEB de ampliación que de momento no da resultado. "Acaban de elegir a Elisa Aguilar, hay conversaciones con ella. Ya viví esa experiencia anteriormente, que tener un equipo de LEB Plata, que es la tercera categoría, para nuestros jóvenes, viene muy bien por la competitividad, otro nivel de rivales, entrenamientos, están un poco más cerca de lo que hay. Cuando un jugador de EBA ha jugado un par de años, se queda corto en aspiraciones. Lo vamos a intentar. Sigo insistiendo al club con esa vía, de tener un equipo propio. Tenemos una serie de jugadores, incluso algunos llegan ahora a edad senior, que van un poco más lento y nos gustaría que tuvieran ese desarrollo, y qué mejor si es bajo tu tutela, con tu entrenador y medios. Si no se puede, buscar un acuerdo de vinculación y poder desarrollarlos. Tenemos dos o tres chicos que apuntan muy bien para el primer equipo", apunta.

Y la apuesta por la BCL, algo que ha insistido mucho López Nieto en las últimas semanas, también lo refrendaba el director deportivo. "Creo que el club tomó una decisión estratégica hace tres años, que se ha visto que ha sido todo un éxito. Paralelamente hay conversaciones, por las noticias que nos llegan, entre FIBA y Euroliga, para armonizar las competiciones. Seguiremos en la BCL, donde estamos muy contentos. Y si hay cambios que se produzcan en el futuro, de un acuerdo entre FIBA y Euroliga, estaremos bien posicionados para eso. Creo que además de ese debate, que está bien, no hablemos del calendario. Los jugadores acaban la temporada con 80 partidos, casi sin descansar al Preolímpico, unos Juegos Olímpicos, y después cuando vengan el club tiene que darle las vacaciones. Se habla muy poco. No entiendo que se haga una huelga entre los jugadores por este calendario tan loco, que además provoca cada vez lesiones más graves, con hasta 120 partidos, y tres semanas de descanso en un verano. Hay que cuidar al jugador. En la NBA lo tienen bien montado. He visto entrenadores de fútbol y baloncesto que levantan la voz, pero no veo a los jugadores. Vemos muchas lesiones y la calidad del espectáculo se resiente".