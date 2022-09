Las prisas, en juego (21:00)

El Málaga CF llega a esta quinta jornada con ciertas urgencias, las que marca el casillero de puntos del equipo, que tras los 12 primeros disputados sólo ha podido sumar tres de ellos. Las dudas se han instalado en el equipo que no está funcionando todo lo bien que marcan los nombres que conforman la plantilla que dirige Pablo Guede. El Huesca, otro rival que arrancó con más sombras que luces, busca seguir con la senda del triunfo que abrió la pasada jornada en el Alcoraz (21:00 horas).

Los blanquiazules se han metido ellos solitos en una situación de cierta inestabilidad, de fragilidad. Las tres derrotas pesan sobre el objetivo que se vendió, el del ascenso. Guede todavía no ha dado con la tecla para hacer marchar la máquina, para que funcione como debe, para que muestre eso orden y rigor que abandera. Su equipo ha mostrado algunos de los males del pasado curso, aún pesado y que mantiene el runrún en torno a La Rosaleda.

La última salida a domicilio, la de Anduva, coincidió con la imagen más convincente que ha mostrado el cuadro de Guede hasta el momento. Dominante y con cierta facilidad para golpear. Tiene mimbres de sobra el argentino para dar forma al estilo que pretende. Es cierto que en las lesiones se han cebado con la zaga. Sin Burgos, Bustinza ni Ramalho la defensa está en cuadros y Juande, el único central puro sano, está aún lejos de su mejor estado de forma. Genaro fue su pareja en el anterior partido pero esto podría cambiar, Andrés Caro entró en la convocatoria.

No se espera ninguna revolución en cualquier caso. Alfred N'Diaye, que ya tuvo minutos la pasada jornada, puede que aún esté algo fuera de tono como para empezar de inicio pero de seguro volverá a aportar. El africano debe ser uno de los que marque diferencias, éste en la medular, al igual que otros jugadores como Aleix Febas o Rubén Castro, así como se espera una mayor aportación con el paso de las semanas de los Hervías o Villalba.

Hay mucho por engrasar y el tiempo apremia al Málaga, que no se puede permitir más concesiones en este inicio liguero, primero para no distanciarse del objetivo fijado y segundo para no entrar en una dinámica de la que luego sea difícil salir. Guede y el equipo están a tiempo de dar un giro a la situación, pasando en primer lugar por Huesca, un rival al que jamás ha vencido (tres derrotas) aunque fue capaz de rascar puntos en el Alcoraz el pasado curso (0-0).