Con 12 jornadas aún por delante pensar en cualquier tipo de desenlace final para esta temporada suena atrevido. Aunque el Málaga se ha ganado el derecho en las últimas semanas de crear debate, de imaginar retos mayores y de por qué no, hablar de unos play off de ascenso que están al inicio de esta Jornada 31 de la Liga SmartBank, a ocho puntos.

El ambiente que rodea al club es formidable. Parece ya lejano con esta rueda futbolística tan rápida, pero hace no mucho el Málaga tenía que lidiar semana sí y semana también con algún que otro vaivén extradeportivo. Como si no fuera suficiente con el mero tren futbolístico y de la competición, con partidos cada tres o seis días, lesiones, egos... Pero en el club se ha instaurado una calma que está permitiendo que el único ruido sea meramente deportivo. Ahí, con el trabajo de Sergio Pellicer y los suyos, un vestuario anexionado con velocidad y que transmite buen rollo, se puede hablar de otra cosa.

Este sábado el Málaga visita Cartagonova (20:30 horas), un feudo complejo y en el que quiere crear trinchera un Cartagena que requirió de los servicios de Luis Carrión hace ya algunas semanas. Es en casa donde más puntos está logrando el entrenador desde su llegada, aunque el equipo sigue caminando en puestos de descenso. Hablaba él mismo de la "rabia" de sus jugadores, que llegan tocados, ciertamente heridos, tras la última derrota ante un Albacete al que le crecieron alas para salir del farolillo rojo.

Ante ese hambre por los puntos se deberá enfrentar un Málaga que llegará con una baja más que importante en el nuevo contexto del equipo. Alberto Escassi, tras las molestias en su rodilla sufridas ante el Tenerife, se quedó en la Costa del Sol por precaución y no estará disponible para este partido. Es sensible su ausencia, que deberá ser resuelta por Pellicer con alguno de los jugadores que conforman la expedición.

24 futbolistas viajaron a Cartagonova, entre ellos está el relevo que planea el entrenador malaguista para ocupar el puesto de pivote del que se había apoderado Escassi. Pellicer destacó en rueda de prensa que no se plantea rotaciones y tampoco cambiar el esquema, así como destacó que no será Ramón el que ocupe el puesto del malagueño en el once. El de Órgiva aún no está al 100% y su concurso dependerá del transcurso del partido –solo entraría por necesidad en la segunda parte–.

Así, descartada la opción de Ramón, la opción más factible pasa por mover el centro del campo. Luis Muñoz es el hombre que más se podría adecuar a las funciones del pivote, retrasando su posición, manteniendo a Jozabed en la medular y dando entrada a Cristian o Benkhemassa como opciones profesionales –más opciones el primero que el segundo–. No se debe descartar tampoco alguna sorpresa con algún canterano. Tanto Quintana como Mini encajan mejor en ese rol de pivote que ofrece Escassi.

Por otro lado, sin Joaquín parece segura de nuevo la titularidad de Jairo Samperio. El cántabro salió de inicio ante el Tenerife y repetirá dada la ausencia del extremo malagueño. Tampoco se debe descartar una sorpresa en este sentido con las opciones de Larrubia o incluso el canterano Kevin, otra de las novedades en la convocatoria de Pellicer.