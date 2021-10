Oda a la regularidad (19:00)

El Málaga CF visita este martes El Alcoraz ante un Huesca (19:00 horas) que sigue aún encontrándose así mismo, en similares circunstancias que los blanquiazules. Visita compleja, por el calendario y la acumulación de partidos, y por el rival y el césped que toca visitar. Eso sí, los oscenses llevan sin ganar en su feudo desde agosto: desde entonces, dos derrotas y un empate.

Será pues un duelo para romper dinámicas y estadísticas. Los de José Alberto llegan a esta jornada undécima, tras cinco partidos como visitante, sin el objetivo tachado de haber sumado tres puntos lejos de La Rosaleda. El empate inicial ante el Ibiza y este último ante el Valladolid y tres derrotas ante Almería, Ponferradina y Sporting de Gijón.

La tarea de la identidad y el equilibrio entre la imagen mostrada en casa y fuera de ella sigue coleando. Si bien es cierto que al equipo le costó brillar como de costumbre en este último partido ante el Zaragoza (1-1), la realidad es que como local ha sido un equipo superior y dominador hasta el momento, aún imbatido y con solo un gol en contra hasta la fecha. A domicilio se da la vuelta a la tortilla con dos puntos, 11 goles en contra y sólo cuatro a favor.

Encontrar ese equilibrio entre las dos caras de este Málaga ante los suyos y con la maleta a cuesta es el principal dolor de muelas de José Alberto en este primer cuarto de la temporada. La búsqueda de la regularidad ha sido una constante del asturiano, que ha mencionado en muchas ocasiones la necesidad de encontrarla y adueñarse de ella para seguir creciendo en base a ella.

Es principalmente esto lo que necesita el equipo para comenzar a mirar hacia arriba y dejar de hacerlo hacia abajo. Tras esta décima jornada, el Málaga quedó a la misma distancia de los play off de ascenso (17) que de los puestos de descenso (9) con los 13 puntos que alcanzó tras sumar el último ante el cuadro maño.

No se espera una revolución en el once de José Alberto, así lo anunció en el técnico en su comparecencia previa. Sí habrá cambios con respecto a lo que se vio ante el Zaragoza, aunque nada trascendental. Paulino y muy probablemente Escassi vuelvan al once tras sus ausencias en el último partido. Además Cufré podría tener alguna opción de volver a la titularidad en detrimento de Javi Jiménez y también Sekou Gassama, que aún no se estrenó como titular desde que se recuperó, con Roberto como candidato al relevo. Brandon lo ha jugado casi todo (865' de 900) y no sería descabellado darle descanso.

Aunque la posibilidad de mantener la figura del mediapunta con Jozabed como director de orquesta ha dado buenos frutos en los últimos partidos, dejando tan solo un delantero como referencia, ya sea Brandon u otro más especifico. El sevillano se ha erigido como verso libre y diferencial, sobre todo tras la grave lesión de Luis Muñoz. Armar el doble pivote y dar más libertad al ex del Celta ha resultado ser el guion elegido por José Alberto.

En cuanto al Huesca, no se espera grandes cambios en los planes del mexicano Ignacio Ambriz. Será un partido especial para Joaquín Muñoz, que se enfrentará al Málaga tras su gran año como blanquiazul el pasado curso. Este curso suma ya dos goles en ocho partidos y será uno de los elegidos para el frente de ataque de los oscenses.