Roberto Fernández amplía automáticamente con el Málaga CF hasta 2025

Ahora sí, Roberto Fernández amplía de manera automática su contrato con el Málaga por lo que queda de temporada y otras tres más. Así estaba reflejado en una cláusula del acuerdo, según la cual el delantero cordobés extendería su compromiso con la entidad de La Rosaleda hasta 2025 si jugaba al menos 45 minutos durante cinco encuentros oficiales con el primer equipo.

Roberto estaba a las puertas antes del partido contra el Real Valladolid, pero en esa ocasión José Alberto apostó por un once en el que no estaba el canterano, que entró en la segunda mitad pero no los minutos necesarios para contabilizar la cita. Ante el Zaragoza el asturiano devolvió al punta de Puente Genil a la titularidad y estuvo en el césped 64 minutos.

El futbolista blanquiazul estaba hace unos meses disputando la final de la Copa de Campeones con el Juvenil A del Málaga. Los principales atacantes de ese equipo, Larrubia, Loren Zúñiga y Haitam, ya eran asiduos con Pellicer -en mayor o menor medida- en entrenamientos, convocatorias y algunos partidos. Él completaba un póquer de lujo, pero pese a estar en alguna citación, no ha sido hasta este verano cuando José Alberto le ha visto en acción cuando ha dado un salto gigantesco.

Gustó desde el verano, donde pudo ir ganándose un hueco por su buen trabajo, por su talento y, no se puede obviar, porque en la plantilla apenas había delanteros. Chavarría estaba renovado pero fuera de servicio; luego llegó Brandon, pero no era un nueve al uso, como tampoco Antoñín; y Sekou, el hombre llamado a ser el gran referente, está lejísimos de su mejor estado físico.

Ha tenido participación en nueve de las diez jornadas que se llevan disputadas de LaLiga SmartBank, sólo en Gijón ante el Sporting no tuvo ningún minuto. Ha sido titular en cinco de esos nueve partidos (Mirandés, Girona, Ponferradina, Fuenlabrada y Zaragoza). Suma un total de 404 minutos y suma un gol, el que firmó en Ibiza para contribuir al 2-2 final.

Pero Roberto es algo más que un buen finalizador. Tiene una gama de recursos interesante que le permiten jugar de cara y de espaldas de manera muy aseada. Con presencia y físico, se puede permitir ir a la pelea (como ha demostrado ya en más de un partido en Segunda) pero también es veloz e intuitivo. Cada vez que puede, muestra su potente disparo, pero tampoco se ha mostrado demasiado individualista, al contrario, es solidario y colabora. Su labor oscura es propia de un punta más veterano. Su olfato a estos niveles (como juvenil metió más de 20 el curso pasado) está por medir, pero hay que tener en cuenta que tampoco está disfrutando de muchas ocasiones para ello.

Sigue Roberto los pasos de Kevin, que ya había ampliado su contrato con un acuerdo casi idéntico hace unas jornadas. Lo habitual es que se tengan que disputar entre 10 y 15 partidos para alcanzar este nuevo estatus, que supone mejora salarial y subida de cláusula hasta una cifra que rondaría los ocho millones de euros (subiría a 16 si se ascendiese a Primera). Otro caso es el de Haitam Abaida, que tiene marcado el mínimo de diez partidos pero sin excepción de minutos jugados.