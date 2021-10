José Alberto: "Cambios va a haber, revoluciones no"

José Alberto puso ya los cinco sentidos en el partido de este martes en El Alcoraz ante el Huesca tras el empate en La Rosaleda ante el Zaragoza. Sin tiempo para digerir el punto y los errores en casa, visita compleja con la necesidad de agitar el árbol por el cansancio acumulado, aunque el técnico es claro: "Cambios va a haber, revoluciones no. No soy un entrenador de revoluciones. Ni cuando están bien ni cuando están mal. Me gusta seguir un tono equilibrado pero sí va a haber cambios".

"Con ganas de conseguir esa primera victoria fuera de casa. Seguir esa dinámica positiva de puntos con los dos empates. El equipo tiene muchos aspectos por mejorar, mucho crecimiento a nivel colectivo e individual, porque somos uno de los equipos más jóvenes de la categoría. Con ganas de dar continuidad a lo que estamos haciendo y de ganar fuera de casa que ya nos toca", enfatizaba el entrenador asturiano sobre su equipo y el margen de mejora, parándose en la importancia del coco: "Lo más importante en la vida y en el fútbol es el aspecto emocional, de ahí las dinámicas positivas y negativas. Estar equilibrados te permite obtener un mejor rendimiento".

Sobre esa motivación, José Alberto recalcaba: "Me gusta que los jugadores estén motivados, con ganas, felices con una de las profesiones más bonitas del mundo. Cuando uno está contento y feliz te da su mejor versión, cuando no es así te cuesta más, ir a trabajar, levantarte... Lo que queremos es que los jugadores, independientemente de los minutos que tengan, estén felices y con ganas de trabajar y entrenar. Que nos den rendimiento. En eso estamos".

Insistía en las rotaciones el entrenador malaguista, que destacaba que no le gustan: "Para mí no hay titulares ni suplentes. Para mí hay jugadores que por sus características dan rendimiento. No hay titulares ni suplentes. Sacaremos a los 11 mejores jugadores para ganar en Huesca".

También fue cuestionado por el rendimiento en general de varios jugadores, sobre todo los menos habituales, de los que espera más, también de los titulares: "Lo pueden recuperar y es nuestro trabajo recuperarlo. Sí que he hablado con ellos. Ellos son los primeros que no están a su nivel. El contexto, la situación, cuando no participas lo que quieres es difícil entrar y dar rendimiento. No solo va por la gente que está en el banquillo sino también por los que salen de inicio también. Hay mucho margen de crecimiento en el equipo, colectivo y en lo individual. Es un proceso, la competición no para. Los puntos que perdemos ya no los vamos a recuperar. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para conseguir los tres puntos en El Alcoraz".

Por último, José Alberto destacó que el Huesca "es uno de los aspirantes a pelear por el ascenso" y que es de los que más "músculo financiero" tiene de la categoría: "Es un equipo hecho para ascender, con una plantilla espectacular, con jugadores con mucha experiencia en segunda y primera división. Es el equipo que más posesión tiene del campeonato. Con perfiles asociativos. En su casa está haciendo las cosas muy bien. Ha perdido algo de fuelle con el paso de las jornadas pero es un grandísimo equipo".