Víctor Gómez, como una moto

Regresó Víctor Gómez y se dejó notar. El lateral derecho se había ausentado ante el Valladolid tras ser citado por España sub 21. Jugó un partido completo, el primero, y regresó avanzada la semana. Pero José Alberto López quería contar con él desde el inicio ante el Zaragoza. Entró directo al once y desde el primer momento arrancó la moto y subió la banda con su habitual energía. En una de sus internadas puso a Brandon Thomas el servicio del gol de espuela.

“He tenido la suerte de ir con la sub 21, es un premio al trabajo y agradecido al seleccionador por la oportunidad. He vuelto, le dije al míster (José Alberto) que estaba disponible, el segundo partido no lo jugué y al final es el entrenador el que tiene que decidir”, comentó Víctor Gómez.

“El partido ha sido bueno, pero el sabor es agridulce porque quieres llevarte la victoria. Hemos tenido ocasiones para hacer el segundo o el tercero, pero hay que estar contentos y pensar en el martes, que está a la vuelta de la esquina”, añadió el lateral diestro.

Como Brandon y como su técnico, no ve mal del todo el resultado: “Hay que pensar que ha sido un buen punto y hemos vuelto a sumar en casa. Nadie ha venido aquí y ha ganado. A pensar en el Huesca, ver sus puntos débiles e intentar pasarlos por encima”.