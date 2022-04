En la cresta de la ola (18:30)

En la cresta de la ola, así llega el Málaga CF a esta jornada 37 de Segunda División. Visita del líder a La Rosaleda en un momento en cuanto a sensaciones inmejorables para los blanquiazules. La llegada de Pablo Guede ha revitalizado a una plantilla que parecía tocada tras la bala errática de Natxo González, que fue incapaz de rentabilizar con puntos el juego loable que llegó a practicar su equipo.

El Eibar precisamente no llega en su mejor momento. El conjunto armero, líder de la categoría de plata con 68 puntos, uno llega en su mejor momento. Ha sumado sólo seis de sus últimos 15 puntos y vive una fase de dudas a medida que se acerca al tramo final de la temporada. Disputa con Almería (67) y Valladolid (66) el campeonato y las dos plazas que dan derecho al ascenso directo. Los blanquiazules se juegan mucho, casi tanto como los vascos.

Pero el Málaga está a otra cosa. En ello insiste al menos Pablo Guede, que ha llegado con un discurso muy claro, sencillo pero contundente, que parece haber calado en un vestuario necesitado precisamente de lo que traía en su mochila el argentino. La materia prima es la misma, la misma que dio fogonazo con José Alberto, especialmente en casa, y también con Natxo, que llegó a dar algún partido vistoso aunque no llegaron los puntos. El triunfo ante el Leganés reafirmó todo lo bueno que se vio ante el Valladolid. Dos equipos sólidos ante los que se compitió con creces.

Está por ver qué propuesta tiene en mente ahora Guede para este partido. En los dos partidos anteriores, pese a que tuvo su propuesta e idea muy definida, no repitió once aunque mantuvo a gran parte del bloque, moviendo sólo algunas piezas. Llega el Málaga con algunas dudas en cualquier caso. Estuvo renqueante durante la semana Genaro, así como Paulino o Antoñín. Llegue o no, el técnico demostró que confía en gran parte del bloque y casi todos están respondiendo a un nivel más próximo de lo que se esperaba.

La figura de Febas y la gran movilidad de los dos puntas están siendo determinantes en el cambio de guión en materia goleadora. El Málaga está encontrando sus opciones en estos partidos pero también está teniendo puntería. Es clave tanto generar como saber materializar y los blanquiazules parecen haber encontrado mucha confianza en esos metros finales.Antoñín, Brandon, Sekou y Vadillo, éste último por partida doble, han sido los goleadores de los cinco goles en dos partidos de los blanquiazules. Variedad de actores de cara a puerta que facilita las cosas para Guede.

La más que posible baja de Stoichkov, que sufrió el fallecimiento de su padre esta misma semana, es sin duda una de las más sensibles para el Eibar. Sus 18 goles son un gran seguro para los de Garitano y sin él pierden potencia y peligro ofensivo. sí estarán Edu Expósito y José Corpas, ambos con siete tantos. Fran Sol o un viejo conocido del malaguismo como Yanis Rahmani pueden acoger sus minutos.