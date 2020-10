El Málaga no va a poner excusas. Es un mantra reiterado por Pellicer, así como el del trabajo y el orden. Las pautas que el equipo labró al término de la pasada temporada y que ahora mismo busca fomentar de nuevo. No es sencillo: multitud de caras nuevas, falta de preparación, lesiones... Aunque no son excusas y sí simples circunstancias.

Los blanquiazules se topan de nuevo con una plaza difícil de torear. El Zaragoza ha comenzado a destiempo, con alguna semana de retraso. Pero lo ha hecho con buen pie, con dos victorias y un empate. No ha perdido aún. Es un buen comienzo para los maños. El Málaga choca con ellos y llega con la necesidad de romper con su propio muro, el del gol. A domicilio y en casa los blanquiazules suman los mismos, uno. El que valió para vencer al Castellón y al Alcorcón. Las otras dos salidas, a Tenerife y Vallecas, acabaron con derrota.

Pellicer tiene mimbres entre sus filas para lograr que el juego fluya en los últimos metros, tiene jugadores diferenciales para ello. Falta activarlos. Decía el de Nules en rueda de prensa que esperaba encontrar la mejor versión de los suyos hoy mismo, ante el Zaragoza. Aunque la imagen que dejó el equipo ante Las Palmas en superioridad no permite pensar que en una semana el guión vaya a cambiar tanto.

Vienen dos semanas con una gran acumulación de partidos donde el ritmo y las piernas de los jugadores se pondrá a prueba. El primer baile ante el Zaragoza puede ser importante en esto. No es lo mismo afrontar el primer pico de montaña con tres puntos más en el casillero que uno o ninguno pese a que siempre es de valorar puntuar fuera.

Para esto Pellicer recuperar a un jugador importante, el capitán esta temporada. Lombán ya dejó atrás sus molestias y podría tener sus primeros minutos. No está aún al cien por cien, dice el técnico. Destacó mejoría de un Jozabed que sí podría ser la sorpresa en el once, así como Chavarría. Jairo parece cada vez más a tono y Yunes lo ha jugado todo de inicio hasta el momento, por lo que no sería de extrañar que le tocará descansar. Cristian, Luis Muñoz y Caye Quintana parece seguros del medio campo en adelante. La defensa, igual.