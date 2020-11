Romper dinámicas, recuperar la senda del triunfo. Son mantras del fútbol, de este deporte cada vez más físico y competitivo. La Segunda División es una buena muestra de ello. Equipos que enlazan cinco derrotas consecutivas y que son capaces de revolverse para darle la vuelta a la tostada. El Sabadell, rival de los blanquiazules este domingo, será ese ejemplo gráfico y en directo que vivirá el Málaga en esta undécima jornada.

La Nova Creu Alta, pocos estadios con tanta mística como el de los arlequinados, lugar con mucha historia el que pisarán los chicos de Sergio Pellicer este domingo desde las 14:00 horas. El Málaga también tiene que romper con sus propios guarismos, con esa sombra que se levantó en las dos últimas jornadas tras la imagen inferior que reflejó el equipo ante Mallorca y Espanyol. Un triunfo es más que valioso para ambos conjuntos.

Concentración e intensidad pedía Pellicer en su comparecencia previa al partido. Son factores que faltaron en los últimos partidos, esa pizca extra de creérselo, de dar un plus más. Añoraba el técnico el calor del público, clave durante parte de su trayectoria en el banquillo blanquiazul y que, debido a la pandemia, no está teniendo de su lado desde el pasado mes de marzo. Asimilada su ausencia, más cuando se pasean a domicilio, recuperar los ritmos y la sintonía de Zaragoza y Sporting es la asignatura pendiente. En cualquier caso, en Sabadell no estarían los malaguistas.

Con una semana de pausa, de descanso y entrenamiento tras varias jornadas intersemanales, se ponía en bandeja para el Málaga la oportunidad de reiniciar su estatus, sus niveles, un nuevo punto de partida para asentar todo lo bueno que dejó el equipo en las primeras ocho jornadas y olvidar las dos últimas. De hecho, hay más que mantener que arreglar. Recuperar el orden, la intensidad, la presión y la velocidad en las transiciones dan muchos puntos a los blanquiazules, es buena base para cimentar. Los problemas con el balón parado y los centros laterales, otra cuestión que, sin ser baladí, tienen solución: trabajo.

Existían dudas con la presencia de Yanis Rahmani para este partido. Pellicer desvelaba que el argelino tuvo cuestiones personales que le impidieron entrenar en la última sesión del sábado, aunque finalmente no le impidieron estar con el resto de compañeros en la Nova Creu Alta. El francoargelino ha resultado ser una de las grandes revelaciones del equipo. Llegó como tapado, sin el relumbrón de otros fichajes, pero está resultando capital en el juego ofensivo del equipo por su verticalidad.

La baja de Caye es también importante para Pellicer y ya comienza a notarse. El gaditano fue fijo primero como referencia y después escorado a un costado cuando comenzó a cuajar Chavarría. Aporta pausa e inteligencia por ese perfil y su lesión hará resentir uno de los puestos y automatismos más asentados en este tramo inicial.

En el Sabadell, Hidalgo aseguró que apostaría por rotaciones debido a la cercanía con el partido anterior ante el Almería, el pasado jueves, y podrían verse algunos hombres menos habituales en los planes del técnico. Juan Diego Molina, más conocido como Stoichkov, es sin duda el jugador referencia de los arlequinados con tres goles en seis partidos desde su llegada. La zaga le debe tomar la matrícula.