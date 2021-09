José Alberto: "Tenemos que sacar el orgullo después del último resultado"

José Alberto se mostró "ilusionadísimo" ante su vuelta a casa, tres años más tarde, en El Molinón. El Málaga CF se enfrenta este domingo al Sporting de Gijón y el técnico valoró qué espera del rival y en qué condiciones llega su equipo tras la derrota en Ponferrada, con Luis Muñoz y Sekou Gassama recuperados y dentro de la convocatoria.

"Las casualidades de la vida hicieron que el día de mi vuelta a El Molinón me ingresaron por el Covid", recordaba el asturiano, que no pudo estar con el Mirandés en Gijón la pasada temporada por su complicación con el virus: "Es un partido muy complicado, el Sporting está haciendo un gran inicio de temporada. Es el equipo que mayor ritmo de juego tiene de LaLiga. Tiene muchas capacidades con balón, transita muy bien, tiene buenos futbolistas... Es un equipo de mucho nivel. Por eso está como segundo clasificado".

El entrenador blanquiazul destacó que fueron muy críticos tras la derrota ante la Ponferradina, pero que "hay que entender que el perder es parte del juego". "Lo que no se puede perder como el domingo. Al margen de eso, dentro de que hemos sido muy críticos con nosotros, esa es la única manera de crecer. Ha sido una semana normal de trabajo, mucha intensidad, trabajando bien lo que queremos. Hay que sacar el orgullo después de un resultado como ese", destacaba.

En lo referente a posibles cambios o diferente esquema, José Alberto se reafirmó en su planteamiento: "Los resultados se analizan todo mucho, se habla de todo muchísimo. El último parto no fuimos nosotros, fuimos irreconocibles, eso es indudable. Independientemente de eso, y contando el partido del otro día, seguimos siendo el que más remata y el tercero al que menos disparan. Son datos muy destacables. Tenemos que hacer autocrítica y que no se vuelva a repetir. En otros partidos fuimos superados pero también dominamos".

Sobre Sekou Gassama y Luis Muñoz, José Alberto confirmó la vuelta de ambos. "Sekou está bien y viaja con el grupo. Veremos en el calentamiento. Al final lleva casi un mes. Por supuesto que tiene muchas ganas de ayudar al equipo. Demostrar sus características y que el malaguista disfrute con su juego y sus goles", decía sobre el delantero, dando a entender que posiblemente no salga aún de inicio: "¿La ausencia de Luis Muñoz? Los grandes equipos son los que tienen capacidad de adaptación, el otro día no tuvimos a Luis, que es muy importante para nosotros, tiene unas condiciones increíbles, nos ayuda mucho... pero no es ninguna excusa".

Se espera que El Molinón sea una caldera este domingo, con más de 14.000 espectadores en sus gradas, algo que conoce bien José Alberto y que intentará traducir en energía para los suyos: "Es un plus de motivación más, todos queremos jugar en estadios como La Rosaleda o El Molinón, jugar en esos estadios llenos, es un punto de motivación a favor. Es donde queremos sentirnos jugadores y entrenadores. La afición y el ambiente son espectaculares. Todo lo que rodea al partido es para un buen espectáculo. Esperamos estar mejor que ellos".

Del rival, José Alberto espera "un bloque" al que conoce muy bien: "Es un conjunto que en la última alineación, ocho de sus 11 jugadores son de la temporada anterior. Eso es muy importante en la categoría: llevar partidos, conocerse... Este Sporting respecto al de la pasada temporada lo veo muy mejorado. Tienen mucha capacidad de ir al espacio, con buen pie para asociarse. Defensivamente es muy sólido. La pareja Marc Valiente-Babin han jugado mucho juntos. Son gente que lleva jugando toda la vida juntos, es un equipo a tener en cuenta".