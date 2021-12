Primeros pasos para que la FIFA permita al Málaga CF hacer fichajes

La Asamblea General Extraordinaria de LaLiga no era una cita más para el fútbol español en general y para el Málaga en particular. Los clubes decidieron aprobar el acuerdo de la patronal con el fondo de inversión CVC y eso será un balón de oxígeno para la entidad malacitana, que tiene que afrontar el pago de más de 800.000 euros por el caso Cenk Gönen para que la FIFA levante la reciente sanción impuesta de no poder acometer fichajes en las tres próximas ventanas.

El administrador judicial estuvo en Madrid como representante del Málaga y votó a favor del acuerdo, que resulta beneficioso para la entidad de Martiricos. Serán más de 40 millones de euros que se destinarán a cambios estructurales en su mayoría, pero que dejan un porcentaje para plantilla deportiva. José María Muñoz espera poder contar cuanto antes con parte del total y poder afrontar así la deuda con el exportero turco. Según el abogado y economista malagueño, no repercutirá en el límite salarial del equipo.

Manolo Gaspar podrá continuar moldeando la plantilla, en la que se prevén algunos cambios en esta próxima ventana de enero, donde se esperan más incorporaciones de las previstas en un primer momento siempre que sea para mejorar notablemente lo que ya hay. Las lesiones y algunos rendimientos han condicionado el análisis. De todas formas, todavía no hay nada resuelto a nivel administrativo a pesar del optimismo que desprende el Málaga.