"El Málaga tiene equipo para ganar fuera en cualquier momento"

El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, señaló este viernes que, aunque el Málaga, su rival de este sábado 11 de diciembre en Ipurúa, no ha conseguido "buenos resultados" fuera de casa, , tiene "equipo para lograrlos en cualquier momento".

Para Garitano, el desfase de puntos del Málaga entre sus partidos en La Rosaleda y a domicilio, donde solo ha logrado tres empates, tenderá a "igualarse" a medida que avance la temporada, por lo que no se fía de los malos datos como visitantes del club andaluz.

Por ello, indicó que el del sábado en Ipurúa será un partido "complicado, como todos", y que los armeros se las tendrán que ver con un conjunto que tiene "buenos jugadores" y ante el que tendrán que estar "alerta".

Confío en poder mantener la mejor racha histórica del club en Segunda División y ampliar los siete partidos que llevan ganando de manera consecutiva en Ipurúa.

El entrenador vizcaíno destacó de su próximo rival que tiene jugadores para hacer gol en la media punta y cuenta con "gente desequilibrante", con un gran juego "ofensivo". Es por ello que apostó por jugar un partido en el que puedan ir desgastando al equipo malacitano.

"En las medias puntas tiene jugadores que hacen la diferencia, sobre todo en el uno contra uno. Paulino te deja sentado en el uno contra uno, o Brandon, que son buenos. Tenemos que tener ayudas constantemente porque en los unos contra uno es un equipo que va a encarar, a buscar el dribling", explicó.

Reconoció que a ambos equipos les caracteriza que han estado mejor en casa que fuera. Garitano señaló que no espera que el Eibar salga "relajado" por esta buena racha en Ipurúa y sostuvo que cuando no han estado bien ha sido o porque no han "podido" o porque no les han "salido" las cosas.

Finalizó señalando que es muy difícil mantener el nivel en la categoría y que todos los partidos cuesta ganarlos y puso como ejemplo que en los siete seguidos que ha sacado adelante en Ipurúa no pueden decir que haya uno solo que lo han ganado "fácil".

Confió en que a pesar de las inclemencias meteorológicas la afición armera vuelva a responder y acuda a Ipurúa este sábado. "Cuando ha venido la gente se lo ha pasado bien y hemos agradecido que venga más gente y nos ayude como hacen siempre", concluyó Garitano.