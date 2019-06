Boulahroud firmó el estreno goleador soñado en La Rosaleda tras mandar a la red un zurdazo desde fuera del área. El centrocampista marroquí abrió la brecha en el marcador al poner el tanto inicial del encuentro. Los focos se colocaron en su celebración. El malaguista no dudó en dirigirse hacia Víctor Sánchez del Amo y dedicarle su tanto: "Quería darle las gracias al míster por la confianza que había puesto en mí", así declaraba a los medios del club.

El protagonista tuvo palabras de afecto hacia su entrenador: "He marcado un gol, para mí muy bonito, y muy importante porque es mi primer día como titular en La Rosaleda y mi primer gol en LaLiga 1|2|3”. Gol y titularidad que la afición se encargó de premiar eligiendo al jugador como MVP del encuentro con el 58% de los votos emitidos. "Gracias a la afición por elegirme como el jugador del partido", agradecía Boulahroud.

El equipo blanquiazul desde el pitido final, con la victoria y el 3-0 en el bolsillo, ya pensaba en el próximo asalto contra el Dépor y la dificultad que entrañaba el mismo: "El Deportivo es un equipo muy difícil, especialmente en su campo, pero esperamos ir con fuerza y confianza”.

No obstante, el equipo no se amedrenta y el jugador resalta la seguridad que transmite Víctor al vestuario: “Tenemos confianza todos los jugadores para jugar. Esperamos ganar este play off y subir a Primera". Desde el club lo tienen claro. "Vamos a volver", reza el eslogan por el ascenso. Las dudas se empezarán a disipar el próximo miércoles.