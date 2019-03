Rafa Navarro: “Tenemos que ser agresivos”

Rafa Navarro compareció en su primera rueda de prensa como técnico del Córdoba en la previa de un partido. El cordobés se estrena ante el Málaga, un equipo al que conoce perfectamente: "Nos vamos a enfrentar a un equipo potente de la categoría, pero es un equipo de Segunda como otro cualquiera y vamos a salir contra ellos como contra cualquier equipo, con nuestra idea y a morir". Sobre el rival, uno de los más fuertes de la categoría, Navarro aseguró que el Málaga "es un equipo potente, con mucho físico, peligroso a balón parado, pero para eso hemos trabajado. Tenemos que ser agresivos, estar juntitos y hacer un buen partido ante el Málaga".

Cuando todavía no ha cumplido su primera semana en el banquillo blanquiverde, a Rafa Navarro se le preguntó por las sensaciones que le desprenden sus jugadores. "Es una plantilla que es joven, que muchos no se han visto en esta situación. Ellos son conscientes de que nos estamos jugando la vida y ya no vale intentarlo, ya hay que hacerlo. Los veo con ganas de dar la vuelta a la situación y les he dicho que no se puede tener miedo a perder. Que tenemos que ser un equipo valiente y que vaya a por todas", ha indicado el cordobés.

Navarro, además de ofrecer la convocatoria pese a jugar en casa, desveló algunas de sus intenciones de cara al duelo ante el cuadro malaguista. "En principio vamos a jugar con un punta pero en función de cómo vaya el partido se pueden ver a los dos en el terreno de juego", aseguró al ser preguntado por la posibilidad de que Carrillo y Piovaccari salgan de inicio. Y es que el técnico blanquiverde tiene claro que "hay que ser valientes y depende de cómo vaya el partido no hay que pensárselo si es necesario".

En referencia a sus ideas como técnico, Navarro tiene claro que cortar la sangría defensiva es clave, de ahí que piense jugar con cuatro defensas: "Por eso mismo he querido cambiar el sistema, creo que es más fácil de asimilar para los jugadores, con movimientos más sencillos. Creo que estando juntitos, siendo un equipo corto, vamos a mejorar en esa faceta".

Al margen de eso, el nuevo técnico del Córdoba aseguró que le gusta que su equipo "tenga el balón y se sienta a gusto. Creo que tenemos que ser fuertes mediante el balón pero está claro que estamos en una situación complicada y hay que ser prácticos. Si el rival te aprieta bien y hay que buscar al punta, buscaremos al punta".Sobre las sensaciones que sentirá al saltar de nuevo a El Arcángel en la previa de un partido, el exjugador blanquiverde y ahora técnico reconoció que es "una cosa que pensaba que yo no iba a sentir. Cuando te retiras, piensas que eso que sientes antes de los partidos ya estaba acabado", aunque "la vida te da nuevas oportunidades y cuando piensas que ya ese gusanillo no lo vas a sentir, tienes nuevas oportunidades", por lo que no dudó en reconocer que se siente "como si fuera un jugador".