Exótica nueva aventura para Rafa Gil, que encuentra nuevo trabajo en Malasia, donde ha unido su camino con el Johor. Así lo anunció de manera oficial el que desde ahora es ya su club: "El Johor ha firmado Rafael Gil Sánchez, ex director de La Academia del Málaga como entrenador del segundo equipo. El español ha desempeñado varios roles en España como entrenador de la cantera del Málaga y su filial. También fue ojeador en Inglaterra para el Español y entrenador asistente en la selección de Arabia Saudí".

El rol de Gil será el de ser entrenador del filial de manera inmediata y también asumir un papel específico dirigido a la cantera del club malayo: "Entre las tareas principales de Rafael estarán ayudar a los jóvenes del equipo a madurar y jugar con un estilo similar al del primer equipo, permitiendo así su transición. El filial del Johor verá más jóvenes involucrados en 2020 atendiendo a la decisión del club de lanzar y promocionar numerosos jugadores de la cantera".

Hay que recordar que Rafa Gil regresó al Málaga para coger el testigo de Antonio Tapia al frente de La Academia. Este verano puede despedido por orden del jeque Al-Thani, entrando a ocupar su lugar el portugués Duda. Gil se despachó a gusto contra el presidente y su hija en una entrevista concedida a Onda Cero en la que no dejó títere con cabeza.

Johor Darul Ta'zim FC (JDT) have signed former Malaga CF Academy & Scouting Director Rafael Gil Sanchez as the new JDT II head coach. [1/4] pic.twitter.com/8kh11E0aM0