Llega una de las fechas más temidas por todos los integrantes del Málaga, la que abre las ventanas a los encuentros internacionales y que deja en los huesos a la ya de por sí corta plantilla blanquiazul. El Virus FIFA afecta sistemáticamente a los de Víctor Sánchez del Amo. El técnico, además, tiene a varios hombres importantes entre algodones, lo que complica más si cabe el panorama para el encuentro ante el Alcorcón del próximo domingo (14:00).

Ya es oficial la marcha con sus respectivas selecciones de Keidi Bare (Albania), Mikel Villanueva y Juanpi Añor (Venezuela), Munir (Marruecos) y Lorenzo González (Suiza sub 20). Cuatro de ellos con ficha del primer equipo. Y a estas bajas ya esperadas no hay que sumar a Benkhemassa, internacional por Argelia. Tres de ellos fueron titulares ante el Fuenlabrada, otro salió en la segunda mitad y uno no pudo jugar por sanción, porque de lo contrario habría entrado en el once.

El último empate blanquiazul también costó algunas bajas adicionales y la necesidad de frenar a algún otro más. Adrián González no pudo vestirse de corto, algo que explicó Víctor Sánchez del Amo tras el partido. Asimismo habló del cambio de Renato Santos, que abandonó el césped en la primer mitad por lesión. Por si no fuese poco, confesó el entrenador madrileño que Dani Pacheco e Hicham acabaron con molestias.

En la enfermería ya estaba una de las bajas más importantes del Málaga en la actualidad, Armando Sadiku, el gran referente de ataque y al que se extraña ahora que todo el mundo habla de los problemas con el gol de manera tan abierta. Otro a quien se vigila de cerca es a Luis Muñoz, que puede resultar clave para compensa la ausencia de Keidi Bare una jornada más.

Titular venía siendo, al margen de otros mencionados, el central David Lombán, KO desde la cita contra el Real Oviedo en La Rosaleda y que la semana pasada se empezó a sumar al grueso del equipo. Como nota positiva está el regreso de Cristo a la disciplina de grupo, si bien tampoco se puede aventurar nada centrándonos en los recientes casos del Málaga, golpeados por una cierta oscuridad brindada desde los servicios médicos que lidera Daniel Rosado.

En este escenario, que puede variar durante la semana, no son tantos los futbolistas sanos del Málaga. Contando sólo a jugadores con licencia del primer equipo están Cifu, Luis Hernández, Diego González, Boulahroud, Benkhemassa, Rolón, Keko Gontán y Juankar. De cualquier modo, para el domingo seguro que progresivamente se va contando con más elementos.