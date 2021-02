La coctelera de Rahmani: Málaga CF, Argelia, Athletic

Yanis Rahmani siempre está bajo el foco. Un futbolista de talento que ha empezado a romper en Segunda División con este Málaga. Su temporada, pese a los altibajos, está siendo notable y eso le abre todo un mundo de posibilidades. El extremo argelino metió todos los temas en la coctelera y dejó clara su lista de prioridades.

"Está claro que cuando estás haciendo una buena temporada en un club tan grande como el Málaga es normal que se hable de ti. Pero yo estoy centrado en el Málaga, en cambiar esa dinámica, en aportar lo que tengo que aportar y lo que tenga que pasar después, pasará. Yo soy muy feliz aquí, quiero dar lo que el Málaga me está dando. No sé lo que pasará pero de momento el que le debe al Málaga soy yo y no el Málaga a mí. Es bueno que se hable de ti porque eso es que estás haciendo las cosas bien", dijo en una entrevista concedida a Radio Marca Málaga.

"La selección... sería un sueño jugar con Argelia. Y el tema del Athletic, como lo he dicho siempre, me he formado en la cantera y es un sueño que tengo. Pero ahora mi objetivo más cercano es darle al Málaga lo que me han dado ellos. No me ha llamado nadie ni mi representante me ha dicho nada. Son sólo rumores como muchos que hay en el fútbol", completó.

Acerca del rendimiento, se lo toma con naturalidad: "Es normal que falle, me pasa a mí y le pasa a otros jugadores que están haciendo una gran temporada. Tanto en Primera como en Segunda es muy difícil mantener un año entero seguido un nivel altísimo. Cuando he estado bien, el equipo lo ha notado y ahora está claro que no estoy siendo tan decisivo como hace un mes o mes y medio. Pero es normal, nos han pillado muchos partidos en casa y la realidad es que en casa no estamos haciendo las cosas como debemos. Yo lo he dicho muchas veces, los rumores no me afectan. Sólo pienso en el Málaga y tengo mucho que dar al Málaga todavía. A mí me gusta que se me exija, asumo esos retos y no pongo ninguna excusa. Estoy preparado para ello".

Confesó que tras el partido contra la Ponferradina lo pasó mal y que es una constante en él: "Me fui a casa jodido, jodido, jodido. Sé que hay que destacar y ayudar al equipo todos los partidos y me voy a casa muy jodido cuando no lo hago. El mismo día del partido y el siguiente estoy jodido, después hay que pasar página y pensar en el siguiente rival".

De la nefasta racha como local no supo qué decir: "Somos los primeros que no sabemos qué está pasando. Es normal que nos comamos el tarro, si llegamos a un nivel de puntos normal en casa en la categoría, ¿cuántos puntos más tendríamos? Es que la historia cambiaría mucho, pero en casa parece ser que nos llegan tres veces y dos acaban en gol. Creo que el otro día hacemos muy buena primera parte, con llegadas y ocasiones pero nos vamos 0-2. Mentalmente sufres, es lo que hay. Hay que ser realistas, hacer autocrítica y darse cuenta lo más rápido posible de qué es lo que pasa. Somos un muy buen equipo pero este tipo de fallos nos están pasando factura".

Rahmani mira al futuro. "Sabemos dónde estamos, que estamos en un club con una masa social increíble. Hay mensajes negativos, pero muchísimos positivos que nos llegan. Muchísimos que confían en Pellicer, nosotros confiamos en Pellicer y estamos a muerte con él. La gente sabe de lo que somos capaces y sabe de dónde venimos. Por este equipo había poca gente que daba un duro. Estamos haciendo muchísimas cosas bien", sentenció.