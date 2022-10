Ramón Enríquez, soldado de Mel

Ramón Enríquez es uno de los futbolistas de más talento del Málaga. No de ahora, desde hace años, cuando aún no tenía ni ficha ni dorsal del primer equipo. Por distintos motivos no terminó de desarrollar todas sus condiciones, pero la llegada de Pepe Mel abre un nuevo horizonte para él, que viene de hacer un partidazo ante el Lugo.

"Ahora con Pepe sí me está dando más confianza. En ese aspecto lo único que puedo hacer es trabajar para que llegue esa confianza", comentó Ramón en una entrevista con BeSoccer, donde añadió: "La verdad es que estamos pasando por una época difícil. No han empezado las cosas como queríamos. Ha cambiado el míster… Creo que el partido del otro día puede ser un partido de inflexión para que saquemos ánimos. Y la verdad es que se ve desde otra perspectiva con una victoria".

"Nosotros somos los principales culpables de la salida de Pablo. Es triste que lo echen pero bueno, el fútbol también entendemos que es así y que está en nuestras manos darle la vuelta. Son aspectos diferentes. También son situaciones muy diferentes. Con Pablo estábamos también un poco más hundidos porque veíamos que no nos estaban saliendo las cosas. Y ahora con el cambio de entrenador, como que ha revitalizado un poco la situación", resumió.

"Lo necesitábamos sobre todo para nivel mental. No es fácil la situación del futbolista. Aunque desde fuera parece diferente, nosotros sufrimos. Cuando echaron al míster lo pasamos mal. Y además el hecho de ser conscientes de que estábamos decepcionando a la afición, pues duele. Y creo que esto nos libera un poco de que somos bastante buenos, que lo somos. Pero igual llegamos el lunes y no van las cosas bien, porque esto es fútbol, pero yo creo que a nivel mental nos ha liberado. Y sobre todo ganar aquí, en casa", analizó.