Fichajes Málaga: El dinero sobrante para abordar ocho renovaciones

Al Málaga le ha sobrado dinero en el mercado de fichajes, algo insólito. Anunciaron que tenían 500.000 euros y solamente llegó Manu Molina. Loren Juarros explicó que no piensa gastar por gastar y que con el remanente que tiene abordará las renovaciones de varios jugadores que terminan contrato en 2024 y que el director deportivo nombró.

"El otro día tuvimos una charla con José María y Kike, se establecieron esos parámetros. Mas allá del apunte final, lo que hemos conseguido en estos dos meses es conseguir estar satisfecho en lo deportivo, de tener un equipo capacitado para competir; y en la económica estamos mejor que al día siguiente del descenso. Hemos conseguido que el club sea viable, estable y una situación de tranquilidad, que este modelo pueda seguir adelante", arrancó Juarros, que siguió: "Tampoco hemos considerado tanto el dinero, sino el perfil de los jugadores, traer a los que estaban en la planificación. Por gastar más dinero, no vas a tener mejor plantilla. Los jugadores que han venido han sido por su voluntad, no por una cuestión económica, porque saben que vienen a un sitio de mucha exigencia, buena ciudad, etc. En muchos casos, hemos considerado que lo económico no es relevante, que la percepción del jugador es venir y competir de verdad".

Sacó pecho hablando de la valoración de la plantilla, solamente superada por el filial del Real Madrid: "Hay una explicación de futbolistas y equipos, quitando el Castilla, que tiene unos 17 millones, el segundo club en valoración, que se rige en diferentes aspectos, es el Málaga con 10.9 millones. Es una herramienta que consideramos, estar segundo en los dos grupos está bien, pero luego hay que reflejarlo en el campo porque eso se va actualizando. Es una realidad que está ahí, un dato que está ahí; tenemos un equipo que la gente considera que tiene un valor importante".

Sobre la extensión de los contratos de jugadores, puntualizó: "Hay situaciones de todo, que los jugadores estamos seguros que puedan estar dos o tres años y otros que a lo mejor no. Que los jugadores estén vinculados al club, hay jugadores que quieren seguir si el club no asciende, van a seguir perteneciendo, eso se ha tenido en cuenta. Hay contrato de tres años, de uno más uno, de dos más uno. Ya sabemos a donde queremos llegar, lo que queremos un proyecto de medio o largo plazo".

Renovaciones

"Estamos contentos con los que hemos hecho, satisfecho con la plantilla, no por tener dinero hay que gastarlo. Hay que pensar en el futuro. Tenemos ocho jugadores que acaban contrato el año que viene (Juande, Ramón, Haitam, Loren, Larrubia, Genaro, Bilal y Mouusa). Cuando tengamos que ir a renovarles, ya tendremos dinero. Para que se queden, habrá que darles algo diferente a lo que tienen, más allá de que tendremos el compromiso a mejorar. Las mejoras de los contratos vendrán. Tuvimos planteamientos, no agresivos, sino que había posibilidades de salir del club desde los representantes; sabemos en los parámetros en los que se van a mover por ahí fuera, tendremos que estar preparados por si queremos retener a los jugadores. Hay jugadores que se han vinculado al club más allá de este año y, si ascendemos, tendremos que mostrar músculo a la hora de renovarlos, veremos hasta dónde nos lleva".

"El tema de que estén en su ultimo año de contrato puede ser un problema, pero el club actuará lo más rápido posible. Ahora hemos tenido el trabajo de hacer una plantilla, y ahora valoraremos la situación de esos jugadores que acaban contrato. Se va a hacer un análisis de lo que tiene en mente el club; si hubiésemos hablado con esos jugadores en junio, no hubiésemos conseguido renovarles porque ellos quieren esperar. Vamos a ver si somos capaces de comprometerles, a sus agentes; el club ya había hablado con Álex Calvo, para que renueve tiene que haber evidencias muy claras. Es complicado hacer renovaciones a estas alturas, pero ya les hemos dicho que hay predisposición. El objetivo es empezar a valorar las situaciones de cada uno, parámetros y empezara hablar con ellos. Hay un tema de administración que tienen que controlar, los representantes lo saben; habrá situaciones que queramos continuar con ellos, otros esperaremos a su rendimiento. Todo va unido de la mano".