Loren Juarros: "Hemos conseguido un 80-85% de lo que planteamos en junio"

Loren Juarros analizó su primer mercado como director deportivo del Málaga CF, rueda de prensa en la Juan Cortés que superó la hora y donde hay un fin, no infundado desde el club, de construir una estructura que aspire a la vuelta al fútbol profesional. "Mas allá del puro mercado, los jugadores que hemos incorporado, primero un análisis general para esta temporada. Hacer relevancia al perfil de la plantilla, diez jugadores sub-23, once formados en el Málaga y el resto son incorporaciones, mas otros cuatro de la temporada anterior, Creo que hemos cumplido en general en la presencia de jugadores jóvenes, son la el presente y el futuro del club. En esos parámetros, hemos cumplido ese objetivo, de mantener esos jugadores en Málaga, dar sentido de pertenencia e identidad. Con respecto a los que han llegado, estamos satisfechos en el club, tanto el administrador como el director general. La salida de Calvo y Cristian, en los primeros parámetros, era que siguieran; las circunstancias no pudieron darse, pero creemos que los jugadores de casa nos pueden ir aportando. Un 80-85%, se ha cumplido, tuvimos rapidez con los cinco o seis primeros jugadores que llegaron porque urgían, y luego ha sido escalonado. Tuvimos que modificar en algún sentido por las salidas. Satisfacción, confianza en lo que se está generando, en la plantilla y modelo que estamos haciendo, que los jugadores nos puedan dar calidad y experiencia. El tiempo dirá", analizaba Juarros. "Tener diez sub-23 y once formados aquí, no creo que esté mal. Vamos a ver de qué somos capaces de generar en La Academia. Apostar por tantos jugadores de casa... Si vemos lo que hay por ahí, hay muchos clubes que no tienen nuestro modelo. Esto es lo que he conocido y aprendido, que en Primera RFEF se puede tener ese perfil de plantilla", justificaba.

Una hoja de ruta en las últimas semanas que varió y que deja en duda si la plantilla queda descompensada. "Nos hemos movido en posiciones de delantero y banda, como no se han dado las opciones que mejoraban al equipo, lo paramos un poco; y es verdad que aparece lo de Manu Molina, que había salido desde el principio, tuvimos capacidad de reacción, que es importante en este mundo. El no conseguir a esos jugadores, Manu nos convencía y encontramos esa solución, entendimos que nos va a reforzar en el centro el campo, en diferentes parcelas, y y hasta la vuelta de Haitam podría hacer que esos jugadores den posiciones de '8' y '10' puedan ir hacia arriba, que los chavales puedan demostrar desparpajo, que se puedan equivocar un poco más porque luego les cuesta defender. Salimos de lo que estábamos buscando porque con lo de Manu estábamos convencidos", exponía.

"El scout que había, hasta el ERE, estuvieron colaborando conmigo, proporcionándonos información hasta el ultimo día, tanto del primer equipo como La Academia. Eso lo quiero agradecer, colaborando en el trabajo. En La Academia, Duda y Gordillo igual. Las estructuras de los equipos no se hacen en junio, todos tuvieron un comportamiento ejemplar con respecto al primer equipo, a través de Capote y el resto de scout, mas la información que yo tengo de mi trayectoria, de la etapa que no he estado en activo que me ha permitido ver mucho futbol. La incorporación de Galilea o Víctor son de archivos nuestros, del trabajo que hacemos. Hay trabajadores que después del ERE han seguido en el club porque han hecho un trabajo exhaustivo y de muchas horas, maravilloso", daba algún detalle de un mercado que ya arrancó antes de consumarse el descenso al fútbol de bronce. Y un objetivo donde se elude el ascenso. "El objetivo es competir cada día mejor, ser mejores individualmente y mejor equipo, que tengamos más opciones de ganar los partidos. Si lo conseguimos, podremos llevar al Málaga a su sitio. Tenemos que mejorar todos, eso nos llevará al premio en mayo, pero pensar en eso podemos perder muchas cosas. Es algo que he aplicado en mi vida y el futbol. La valoración es que tenemos que competir muy bien, ganar los partidos, ir a imponernos hasta el noventa; que el equipo dé lo mejor hasta el ultimo minuto, tenemos que conseguir esa garantía. Eso nos llevará a esa palabra que dice todo el mundo".

"Hablar de nombres ahora no toca. Ha salido el nombre de Franchu, Campuzano; hablar de lo que no ha podido hacer no tiene sentido, no lleva a nada. ¿Ofertas para salir? Tampoco toca. Ha habido muchos jugadores que han tenido opciones de irse. Hay situaciones de jugadores que hemos querido y se han ido al extranjero o se han establecido en Segunda; creo que el futbol español está encontrando el problema de las puertas que se están abriendo fuera, ya no son los de élite, hasta de perfil bueno en Primera RFEF: Polonia, República Checa o países árabes que le dan unos contratos imposibles en esta categoría. Franchu se ha ido a Hungría con un contrato grande, es un buen ejemplo. Aquí hay un control económico que actúa de una manera diferente a otros, nosotros nos regimos legalmente, hay otro que tienen más libertada", sobre esas operaciones que no cristalizaron, tanto en entradas como salidas. "Viene Manu Molina y con esos nos quedamos contentos, creemos que va a aportar e insistir en que Haitam nos va a ayudar. Con lo que estábamos trabajando en la delantera, si salía Loren, más los extremos que tampoco, nos planteamos lo de Manu. Ha sido algo pensado y no al tuntún".

Loren recordó que hubo acercamientos en junio con Rubén Castro, Lago Junior y Rubén Yáñez; pero dejaron de ser opciones rápidamente. "En una primera conversación, hablamos con algunos jugadores y que tenían intención de quedarse, que estaban contentos aquí, que les gustaba la ciudad. Pero llegó después la realidad, que en lo deportivo ye económico era difícil, al final ninguno se quedó y después tampoco se volvió a plantear. Entendimos que no tocaba, no ser el segundo plato. Si ya dicen que no, luego si aparecen, que tampoco se ha dado, pero el club no ha ido a buscarlos".

Habrá movimiento en La Academia. "Con la estructura que tenemos, es complicado, Hay un compromiso en el club de incorporar gente que aporte trabajo, ya sea como coordinador u ojeador; esto se hace como cualquier club, la dirección deportiva plantea y la administración decide, esa es la línea de trabajo. Siempre cumpliendo con la premisa de trabajar bien, no tensionar. Con el modelo que queremos hacer, La Academia requiere horas y gente para trabajar". Y una valoración de Luis Rubiales y el escándalo que rodea a la RFEF. "No tengo que decir mucho más allá de lo que se está presentando en la sociedad. Cuando un tema social salta al futbol, coge una dimensión estratosférica. Todos estamos de acuerdo en la situación de la mujer, y por supuesto nadie puede estar de acuerdo en que se den esas situaciones. Se está llevando al TAS y a juicio. Lo que hemos visto todos, luego la valoración que se tenga que hacer ya se verá.