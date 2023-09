Un Recreativo Granada muy malagueño

El Málaga CF se enfrenta este fin de semana contra el Recreativo Granada en la cuarta jornada de esta nueva edición de Primera Federación. El conjunto entrenado por Sergio Pellicer se verá las caras con varias caras conocidas, ya sea por la entidad de Martiricos o por haber nacido en la provincia. Se trata de los malagueños Nils Mortimer, Mario González y Eu Gutiérrez y, además, del ex de la cantera blanquiazul Julito Martínez.

Se encuentran en uno de los recién ascendidos de la categoría y uno de los filiales mejor posicionados por categoría en el fútbol español y eso sumado al reciente ascenso del primer equipo a Primera División, pues lo convierte en un destino muy atractivo para las jóvenes promesas de este país.

El atacante Nils Mortimer se ha formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y llegó a formar parte del filial blaugrana. En la temporada 2021/22, disputó su primera campaña en Primera Federación en toda su carrera para, posteriormente, hacer las maletas con rumbo a Dinamarca y jugar el pasado curso en el Viborg FF de Dinamarca, donde llegó a disputar la Conference League, anotando su primer gol en competición europea. Tras esto, decidió volver a España y ha llegado al segundo equipo del Granada CF.

El centrocampista Mario González se ha formado en la cantera nazarí tras haber militado en la AD Malaka, CD Tiro Pichón y el Romeral y llegó al cuadro de la ciudad colindante tras no ser escogido en las pruebas de La Academia. "Cuando el Málaga no me cogió, pues, tenía mucha incertidumbre. Estás en el club viniendo a las pruebas y viendo que no te llamaban. Era duro. Dio el paso el Granada y la verdad que estoy muy bien aquí", comentó en una entrevista concedida a Radio Marca Málaga.

El futbolista se mostró bastante motivado ante su primera oportunidad de jugar en el estadio del equipo de su tierra: "Sería un sueño el marcar en La Rosaleda, aunque duela. Es el estadio de mi ciudad. Ojalá marcar". Además, se mostró muy confiado con el plantel nazarí: "El equipo entero es muy joven, alguno tiene experiencia en Primera RFEF y otros no como yo. Somos nuevos, pero estamos seguros de que lo vamos a dar todo. Al final todos sabemos de nuestras características, podemos competir con cualquiera y por qué no ganar al Málaga".

Eu Gutiérrez abandonó la cantera del Málaga después de haber estado en ella gran parte de su carrera deportiva con rumbo directo al segundo equipo de la entidad nazarí. Desde entonces, ha sido bastante importante, ya que desde su llegada su participación en el juego no ha hecho más que crecer y parece ser que esta temporada seguirá en la misma dinámica, puesto que lleva dos titularidades y una vez ha entrado desde el banquillo para aportar a los suyos.

Por último, en la plantilla del Recreativo Granada, también está presente uno de los delanteros con más proyección del Atlético Malagueño en los últimos años. Se trata de Julito Martínez, nacido en Valencia y formado entre las categorías inferiores del conjunto ché, el Córdoba CF y el propio Málaga CF.

El atacante está disputando su segunda campaña en las filas de este conjunto. Abandonó las filas del segundo equipo del club de la Costa del Sol tras ya haber debutado en Segunda División y con dos temporadas superando la decena de goles bajo el brazo.

Mario González, en su entrevista ya comentada con anterioridad, también habló sobre lo que puede significar este enfrentamiento para los nacidos en la provincia y también para los ex de la cantera de la entidad de Martiricos: "Como malagueños que somos va a ser una motivación extra el estar en el campo de tu ciudad. Va a ser una motivación y lo vamos a dar todo".