Regragui, seleccionador de Marruecos: "Brahim nos dio su palabra hace año y medio"

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, afirmó este jueves que hace un año y medio, cuando asumió su cargo al frente de la selección del país magrebí, visitó a Brahim Díaz en Milán y el delantero le dio entonces su palabra de que jugaría con 'los leones del Atlas'. "Nos dio su palabra y no mintió, mantuvo su compromiso cuando jugaba en el Milán", dijo Regragui en rueda de prensa en la víspera del amistoso que enfrentará a las selecciones de Marruecos y Angola en el Gran Estadio de Agadir (Marruecos). Según Regragui, la cuestión no era si Brahim había aceptado o no jugar con Marruecos, sino de "timing".

"Optó por jugar con Marruecos en un momento difícil para él y le tenemos que decir bravo, se ganará el corazón de los marroquíes", apuntó. "Aunque España le convocó, optó por jugar con Marruecos", indicó Regragui para añadir que están "muy felices de la llegada de Brahim" porque "siempre es un placer tener un jugador del Madrid en una selección nacional".

"En Marruecos estamos muy felices de tener un jugador como Brahim y estamos seguros de que va a hacer grandes cosas en nuestra selección", abundó. En cuanto a si el hispano-marroquí jugará en los Juegos Olímpicos, Regragui recordó que el calendario para el año que viene "es complicado para los jugadores", ya que será la Copa del Mundo de Clubes, los Juegos Olímpicos y después la Copa de África.

"Si el entrenador de la sub 23 quiere a Brahim o a otro, como a Ashraf, vamos a apoyarlo para que haga un buen torneo olímpico. También dependerá del club porque no es una fecha FIFA, pero si el entrenador le quiere y el Real Madrid le deja, estaremos felices de verle en los Juegos Olímpicos", afirmó.

Respecto a la integración de Brahim en la selección, el entrenador afirmó que no tiene problemas de adaptación, puesto que juega con compañeros como Ashraf que están también en la Liga española. Regragui expresó su visión sobre la posición de Brahim en el estadio, destacando la flexibilidad táctica que el jugador aporta al conjunto. "Contar con Díaz nos brinda más opciones tácticas; él puede desempeñarse como mediapunta", afirmó Regragui, que aseguró que el delantero del Real Madrid jugará en el partido de este viernes contra Angola, aunque apuntó que no van a ser exigentes con él "desde el primer partido".

Además, señaló que Hakim Zyach, quien tradicionalmente ha ocupado esa posición, también tiene la capacidad de jugar en la banda derecha, aunque no descarta su contribución como número 10. Aseguró que "no ve ningún impedimento para que jueguen todos al mismo tiempo". Subrayó la importancia de la adaptabilidad y la cohesión entre los jugadores: "Necesitamos algunos partidos para fomentar la conexión entre ellos", indicó, sugiriendo que la sinergia en el campo es crucial para el éxito del equipo.