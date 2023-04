El Málaga afronta un calendario "asequible", aunque con alguna trampa

La nueva derrota del Málaga en Andorra y, sobre todo, la pésima imagen que dio el conjunto de Pellicer hicieron volar las esperanzas creadas por la posible permanencia las tres jornadas anteriores. Sin embargo, no todo está perdido, todavía queda un clavo ardiente al que agarrarse para creer en la salvación. Se trata del calendario, el cual parece bastante favorable para los blanquiazules. Quedan ocho encuentros, lo cual se traduce en 24 puntos, cada uno de estos será una final, algo a lo que ya se ha acostumbrado la afición blanquiazul, pues por desgracia desde noviembre cada partido se cataloga así. El combinado de Martiricos arranca su vía crucis en La Cerámica ante el Villareal "B", el filial del submarino amarillo es noveno y a priori no se juega nada esta campaña, ya que no pueden ascender y están a ocho puntos del Racing de Santander, quien marca la salvación con 38 puntos. En la ida se empató (1-1) en La Rosaleda, dicho duelo significó el debut de Pepe Mel y los blanquiazules pudieron llevarse los tres puntos, pero le anularon dos goles a Rubén Castro por fuera de juego. Por cierto, tocó remontar.

El siguiente partido en La Rosaleda será ante otro rival de la zona alta de la tabla, el Cartagena. El séptimo clasificado venció en la ida (2-1), donde Esteban Burgos vio la roja en el minuto 22 de partido y luego Cristian empataría, pero no fue suficiente. Cita complicada, porque el Efesé está a dos puntos del Albacete, quien marca la última plaza para jugar los play off de ascenso a Primera División. La idea es llegar vivos a la visita al Ángel Carro, ya que serían tres puntos vitales ante otro de los equipos que está inmerso en la zona de abajo. Se trata del Lugo, el cual ocupa a día de hoy la última plaza de la clasificación y tiene el gol average perdido contra los de Martiricos (3-2). Es más, encadena 13 encuentros sin conocer la victoria, ocho derrotas y cinco empates es su balance.

Después tocaría regresar al feudo malaguista para medirse al Huesca, decimoprimero, aunque un despiste les podría meter en serios aprietos, porque su colchón con los puestos de descenso es sólo de cinco puntos. Está todo muy apretado. Los aragoneses ganaron en El Alcoraz (1-0). Restando cuatro jornadas para la 42, los blanquiazules viajarán hasta El Toralín para intentar mantener el gol average ante un rival muy directo. El combinado leonés se encuentra un puesto por encima, decimonoveno, de los malacitanos con cinco puntos. Sin embargo, cayeron en La Rosaleda (1-0). Es muy importante mantener esa ventaja de cara a un posible empate a puntos. El penúltimo partido en casa será ante el Mirandés, decimotercero en Liga, único rival al que los de Martiricos han conseguido vencer esta campaña a domicilio (1-3) y fue con Guede en el banquillo. El conjunto de Miranda de Ebro no se puede confiar, pues está tres puntos por encima del descenso.

Llega el momento de afrontar las dos últimas jornadas, la última salida sería a un equipo que está ahora mismo involucrado en los play off de ascenso. La expedición blanquiazul se desplazaría a Mendizorrosa para afrontar un duelo muy complicado ante el Alavés, el actual cuarto clasificado se dejó en la ida los tres puntos en La Rosaleda (1-0). El glorioso se encuentra a dos puntos de la segunda plaza, la cual permite ascender de forma directa, que ocupa Las Palmas y a cuatro del líder, el Eibar. Si el Málaga llega vivo a la última jornada, se la jugaría en La Rosaleda, ante su público. Ese que volverá a arroparle este Viernes Santo en La Cerámica. Sería contra el Ibiza, otro equipo también implicado en la lucha por la salvación. El conjunto de Lucas Alcaraz es vigésimo primero a un punto de los blanquiazules. Los visitantes ya han avisado al conjunto de Pellicer que no pueden dormirse, pues la jornada pasada vencieron y adelantaron durante unas horas a los de Martiricos. La pena es que en Can Misses se empató (2-2), cuando se pudo ganar, cuidado porque aquél rival estaba más muerto que el actual.

Estos son los próximos ocho escenarios que se encontrarán los blanquiazules, la parte positiva es que si se repiten los mismos resultados se obtendrían 14 puntos de 24 posibles. Eso quiere decir que se empataría en Villareal, se perdería ante el Cartagena, se vencería al Lugo, se caería ante el Huesca y luego se conseguirían los tres puntos ante Ponfe, Mirandés y Alavés para terminar firmando las tablas ante el Ibiza. Por lo tanto, no parece tan mal plan, de hecho, por primera vez esta temporada se podrían sumar dos victorias consecutivas, es más, se coronaría con tres. Parece una machada, pero puede ser posible, aunque se asemeje más a una utopía. Sin embargo, también hay una parte negativa, el Málaga cuenta con los peores datos lejos de La Rosaleda y precisamente será allí donde se juegue la vida contra Lugo y Ponferradina, a quienes le tiene el gol average ganado.